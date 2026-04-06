Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 06/04/2026 14:58

3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ được sao Tinh Tú chiếu mệnh nên làm gì vận cũng đỏ như son. Đặc biệt bản mệnh có cơ hội được cất nhắc trong công việc, việc thăng chức, tăng lương và tăng thu nhập có thể nói là trong tầm tay. Người tuổi này có xu hướng nhiệt tình và hào hứng quá mức với công việc hiện tại. Điều này sẽ giúp bản mệnh nhanh chóng hoàn thành công việc được giao. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên hài hòa, êm ấm. Vượt qua bao sóng gió, bạn và người ấy chấp nhận gạt bỏ cái tô để dung hòa tốt với đối phương. Trong thời gian tới, cả hai có thể dự tính về chung một nhà. 

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Quý nhân xuất hiện hướng người tuổi Ngọ tới những mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân mình. Bạn có thể mạnh dạn đi theo những kế hoạch mà bản thân mình tự vạch ra, dù bước đầu có phải bôn ba hay không được thuận lợi như ý muốn thì sau khi mọi việc vào guồng, bạn sẽ bắt đầu nhận được trái ngọt.

Về vận trình tình cảm, bạn cảm thấy thoải mái với mối quan hệ hiện tại và có thể dễ dàng chia sẻ những mong muốn của mình với đối phương. Điều đó giúp củng cố niềm tin lẫn nhau, mang lại cảm giác hòa hợp, hạnh phúc cho cả hai.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ khởi sắc mạnh mẽ về tài vận và kinh tế, sẽ thăng hoa cả trong sự nghiệp và tiền tài. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên chắc chắn có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng. Với người làm ăn kinh doanh, bạn có những đánh giá chính xác về xu thế thị trường cũng như tiềm lực của bản thân nên nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn, đem về nguồn lợi lớn cho cá nhân và cả tập thể.

Người độc thân biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và dùng điều đó để thu hút ánh mắt của người khác giới. Chính nhờ vậy, nhân duyên khác giới của bạn vượng lên trông thấy. Bản mệnh thường xuyên nhận được lời thăm hỏi, làm quen đến từ người khác. Không cần người khác giới thiệu, bạn cũng có thể tự tìm được người phù hợp với mình.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 7 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 7 giờ 48 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 8 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 33 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 8 giờ 48 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 9 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'