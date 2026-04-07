Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng

Đời sống 07/04/2026 14:14

Ôtô khách 29 chỗ chở nhóm thợ lặn gặp nạn khi xuống dốc gần hồ Bàu Trắng, cách Phan Thiết khoảng 60 km, 4 người chết, 11 nạn nhân bị thương, chiều 6/4.

Theo thông tin từ VnExpress, tối 6/4, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách xảy ra chiều cùng ngày tại xã Hòa Thắng.

Tại đây, ông Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết đơn vị đang tích cực điều trị cho 11 nạn nhân. Trong đó, 2 người bị thương nặng đang được làm thủ tục chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị; những người còn lại bị thương, xây xát nhẹ, sức khỏe tạm ổn định.

Xe khách bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, danh tính 4 nạn nhân tử vong là Đỗ Văn H. (22 tuổi), Nguyễn Văn C. (23 tuổi), Nguyễn Văn Đ. (13 tuổi) và Nguyễn Tấn K. (26 tuổi, cùng trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng).

Những người bị thương là Nguyễn Văn Vũ (30 tuổi), Đỗ Văn Anh (30 tuổi), Trần Thanh Sơn (38 tuổi, tài xế), Đỗ Trọng Hòa (21 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (36 tuổi), Cao Văn Vũ (41 tuổi), Lê Văn Huệ (36 tuổi), Nguyễn Tấn Song (34 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (20 tuổi), Nguyễn Thanh Xuân (18 tuổi). Một người bị xây xát nhẹ đã được xuất viện.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Lâm Đồng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 tại Km16+300 đường ĐT.715, thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng.

Thời điểm này, ô tô khách 24 chỗ mang biển số 86H-054.61 do tài xế Trần Thanh Sơn điều khiển đang lưu thông theo hướng Mũi Né đi xã Tuy Phong thì tự gây tai nạn, lao xuống vực.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng cứu nạn, cứu hộ, đưa nạn nhân đi cấp cứu và điều tiết giao thông qua khu vực. Đồng thời, cơ quan công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bé trai mất tích được tìm thấy đang ngủ cạnh bãi vật liệu

Bé trai mất tích được tìm thấy đang ngủ cạnh bãi vật liệu

Một bé trai 9 tuổi tại xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai) đi chơi rồi ngủ quên qua đêm ngoài trời, chính quyền địa phương huy động tìm kiếm khắp đảo.

Danh tính nam sinh mất tích để lại xe máy, ba lô trên cầu

Danh tính nam sinh mất tích để lại xe máy, ba lô trên cầu

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
