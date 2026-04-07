Lý do phim của Thành Nghị và Lâm Canh Tân chưa chiếu đã 'gây bão' cõi mạng

Sao quốc tế 07/04/2026 16:08

Bộ phim mới “Lưỡng kinh thập ngũ nhật” do Thành Nghị đóng chính cùng Lâm Canh Tân được cho là sẽ lên sóng vào quý II năm 2026. Ngay khi thông tin được hé lộ, bộ phim đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Nam diễn viên Thành Nghị ghi dấu ấn mạnh mẽ trong năm qua khi đạt tổng lượt xem vượt 4 tỉ với 3 bộ phim truyền hình. Trong đó, bộ phim cổ trang “Thiên địa kiếm tâm” đóng cùng Lý Nhất Đồng cán mốc hơn 1 tỉ lượt xem, phim “Trường An 24 kế” hợp tác với Từ Lộ đạt 1,231 tỉ lượt, trong khi đó bộ phim võ hiệp xuyên không “Phó sơn hải” đóng cùng Cổ Lực Na Trát ghi nhận tới 1,77 tỉ lượt xem. Những con số ấn tượng này tiếp tục củng cố vị thế của anh trong dòng phim cổ trang Hoa ngữ.

Đáng chú ý, bộ phim mới “Lưỡng kinh thập ngũ nhật” do Thành Nghị đóng chính cùng Lâm Canh Tân được cho là sẽ lên sóng vào quý II năm 2026. Ngay khi thông tin được hé lộ, bộ phim đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Đây cũng là bộ phim đầu tiên của Thành Nghị sau khi kết thúc hợp đồng kéo dài 8 năm với công ty Hoan Thụy Thế Kỷ, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong sự nghiệp của anh.

Lý do phim của Thành Nghị và Lâm Canh Tân chưa chiếu đã 'gây bão' cõi mạng - Ảnh 1

Hồi tháng 1 năm nay, Thành Nghị chính thức rời Hoan Thụy Thế Kỷ và thành lập studio riêng, với mong muốn chủ động hoàn toàn trong việc định hướng phát triển, đặc biệt là có quyền quyết định 100% việc chọn kịch bản. Thành Nghị đang hướng tới việc thoát khỏi hình tượng quen thuộc trong các bộ phim cổ trang ngôn tình, để thử sức với những tác phẩm chính kịch có chiều sâu hơn.

Trong bối cảnh đó, “Lưỡng kinh thập ngũ nhật” được xem là “phép thử” quan trọng, nhất là khi phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Mã Bá Dung. Nguyên tác vốn được đánh giá cao trong dòng tiểu thuyết lịch sử đương đại, thậm chí được coi là bước tiến mới của Mã Bá Dung sau “Trường An 24 kế”.

Những hình ảnh và đoạn trailer đầu tiên cho thấy Thành Nghị vào vai thái tử nhà Minh Chu Chiêm Cơ với tạo hình vừa toát lên khí chất hoàng gia, vừa thể hiện rõ sự chật vật khi rơi vào cảnh truy sát.

Lý do phim của Thành Nghị và Lâm Canh Tân chưa chiếu đã 'gây bão' cõi mạng - Ảnh 2

Trong khi đó, Lâm Canh Tân đảm nhận vai tiểu bộ khoái Ngô Định Duyên, gây ấn tượng với nét tính cách hào sảng, trượng nghĩa đúng nguyên tác. Sự kết hợp của hai nhân vật trong hành trình trốn chạy đầy kịch tính đã tạo nên sức hút đáng kể, khiến nhiều khán giả cho rằng bộ phim có khả năng trở thành bom tấn ngay khi phát sóng.

“Lưỡng kinh thập ngũ nhật” xoay quanh câu chuyện hoàng đế Nhân Tông triều Minh dự định dời đô về Nam Kinh và giao cho thái tử Chu Chiêm Cơ đi thị sát. Tuy nhiên, ngay khi đặt chân đến Nam Kinh, thái tử bất ngờ bị phục kích bởi một thế lực bí ẩn và may mắn được tiểu bộ khoái Ngô Định Duyên cứu giúp.

Giữa lúc tình thế nguy cấp, Chu Chiêm Cơ nhận tin vua cha lâm bệnh nặng, buộc phải quay về Bắc Kinh trong vòng 15 ngày để ổn định triều cục. Trong hành trình đầy hiểm nguy, anh cùng những người đồng hành phải vượt qua hàng loạt thử thách để hoàn thành sứ mệnh.

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