Thông tin MỚI vụ hai nhân viên gác chắn bị đánh tới tấp khi đang làm nhiệm vụ

Đời sống 07/04/2026 15:58

Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt tại Đà Nẵng bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ nhập viện trong tinh thần hoảng loạn, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 7/4, ông Tạ Quang Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, cho biết 2 nữ nhân viên gác chắn bị hành hung vào tối 6/4 đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. “Tinh thần 2 người vẫn còn hoảng loạn và đang được theo dõi để chờ kết quả cuối cùng”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, ngay sau khi xảy ra vụ việc, công ty đã làm việc với Công an phường Thanh Khê để phối hợp xử lý nhằm bảo vệ người lao động.

Ông Sơn cho rằng đây là “hành vi côn đồ” khi nhân viên của công ty đang làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng người dân tham gia giao thông đường sắt. Nhưng người này không chỉ vượt đèn đỏ, còn hành hung nhân viên khi bị nhắc nhở.

Thông tin MỚI vụ hai nhân viên gác chắn bị đánh tới tấp khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 1
Hình ảnh nữ nhân viên gác chắn bị hành hung khi làm nhiệm vụ - Ảnh: VietNamNet

Chị N.T.M.T. (nạn nhân trong vụ việc) cho biết hơn 20 năm làm việc trong ngành, đây là lần đầu tiên chị bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ.

Theo lời kể, khoảng 20h ngày 6/4, chị T. và chị T.T.D.Th. kéo gác chắn, bật tín hiệu đèn đỏ nhằm đảm bảo an toàn khi đoàn tàu sắp đi qua. Hai nhân viên đứng 2 đầu đường để điều tiết giao thông. Thời điểm này, một phụ nữ chạy xe đi ngược chiều vẫn cố tình tìm cách “lách” qua khu vực gác chắn để vào nhà gần đó.

Tại vị trí gác chắn có khe hở nhỏ, trước đó các nhân viên đã dùng tảng đá lớn để chặn, ngăn người dân băng qua đường ray. Tuy nhiên, người phụ nữ đã hất các viên đá sang một bên, dắt xe qua gác chắn.

Chưa dừng lại, người này còn xảy ra cãi vã với nhân viên đường sắt rồi cùng một phụ nữ khác lao vào hành hung 2 nữ nhân viên, kéo họ ngã xuống đường. Theo chị T., thời điểm xảy ra vụ việc người phụ nữ có mùi rượu bia.

Trong khi đó, chị Th. cho biết thời điểm xảy ra vụ việc chị rất hoảng loạn nhưng may mắn có người dân kịp thời đến can ngăn. “Công việc gác chắn chủ yếu do phụ nữ đảm nhiệm, lại thường xuyên làm ban đêm nên cũng lo sợ. Sau sự việc, chúng tôi mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để bảo vệ nhân viên làm nhiệm vụ”, chị Th. nói.

Thông tin MỚI vụ hai nhân viên gác chắn bị đánh tới tấp khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 2
Hai nhân viên gác chắn điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: Báo Dân trí

Như VietNamNet đã thông tin, hơn 20h ngày 6/4, tại khu đường ngang km788+515 giao đường Trần Cao Vân, phường Thanh Khê 2 nhân viên gác chắn bị hành hùng khi đang làm nhiệm vụ.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, thời điểm trên khi rào chắn đường sắt được kéo qua, đèn tín hiệu bật đỏ, một phụ nữ vẫn dắt xe máy "lách" qua rào chắn. Dù được 2 nhân viên cảnh báo, người này không chấp hành mà vẫn tiến qua khu vực rào chắn rồi có hành động giống như cãi vã với nhân viên đường sắt. Sau đó, người này cùng một phụ nữ khác lao vào hành hung 2 nữ nhân viên gác chắn.

 

 

MỚI: Miền Bắc nắng nóng sẽ kéo dài cả tuần, Hà Nội đạt ngưỡng 38 độ

