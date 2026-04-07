MỚI: Miền Bắc nắng nóng sẽ kéo dài cả tuần, Hà Nội đạt ngưỡng 38 độ

Vùng nóng trải dọc từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, trong đợt nắng nóng đầu tháng 4 này, Trung Bộ là nơi nắng gắt nhất, vì ngoài ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, khu vực này còn chịu tác động hiệu ứng phơn mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, khu vực Bắc Bộ cũng đang chịu tác động rõ rệt của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây mở rộng. Nắng xuất hiện từ sớm và nền nhiệt tăng nhanh trên diện rộng. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, nắng nóng xảy ra gay gắt; còn phía Đông Bắc Bộ, bao gồm cả Thủ đô Hà Nội và khu vực đồng bằng, dù dịu hơn nhưng cũng cảm nhận rõ rệt nắng nóng. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng không có nắng nóng.

Chiều 6/4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận nhiều khu vực có nắng nóng, có nơi gay gắt. Cụ thể, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông khu vực Quảng Ngãi - Đắk Lắk nhiệt độ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; thậm chí Nghệ An, Hà Tĩnh gần 40 độ. Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ 35-36 độ, có nơi trên 36-37 độ. Trời nắng từ sớm với cường độ mạnh khiến không khí những khu vực này trở nên khô nóng và oi bức rõ rệt.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 7-8/4, khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40-45%.

Khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55-60%. Thời gian nóng nhất là từ 11-16h.

Đồng thời, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-40%.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%.

Hà Nội có thể nắng nóng trên 38 độ

Các chuyên gia khí tượng nhận định, đợt nắng nóng lần này có thể còn kéo dài cả tuần ở Bắc Bộ, càng đến cuối tuần mức độ nóng càng gay gắt hơn.

Dự báo tại thủ đô Hà Nội, trong 3-4 ngày đầu tuần nhiệt độ khoảng 35 độ; đến cuối tuần nhiệt độ có thể tăng lên 36-38 độ, trời nắng nóng, oi bức cả ngày lẫn đêm.

Các khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong khi đó, ở Nam Bộ, nắng nóng chưa có dấu hiệu kết thúc, chỉ tạm thu hẹp vào cuối tuần. Trong 2-3 ngày đầu tuần, vùng nóng vẫn bao trùm khắp Đông Nam Bộ và cả một số nơi ở miền Tây như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Trước tình hình nắng nóng gia tăng, cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, bổ sung đủ nước và có biện pháp bảo vệ sức khỏe, đồng thời theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết.