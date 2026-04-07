Mẹ chồng ép con dâu đưa vàng cưới cho em chồng "mượn tạm", nàng dâu mỉm cười gật đầu kèm một điều kiện khiến bà bỏ ngay ý định

Tâm sự Eva 07/04/2026 17:09

Tôi nghe mẹ chồng mượn vàng cưới mà trong lòng vừa tủi vừa tức. Ngày cưới của tôi thì bà làm sơ sài, đến một món quà cưới cũng không cho tôi. Đám cưới của con gái thì bà muốn tổ chức rình rang, còn đòi mượn tạm vàng cưới của tôi.

Lúc tôi nói với gia đình muốn gả cho Việt, cha mẹ tôi lưỡng lự không đồng ý. Ông bà cho rằng tôi sẽ chịu khổ khi làm dâu nhà anh. Vì mẹ của anh có tiếng keo kiệt tiền bạc nhất trong xóm. Không chỉ vậy, Việt còn có một em gái được bà Hoa cưng như trứng. Bao nhiêu tiền Việt kiếm về, bà Hoa đều để dành cho con gái lấy chồng.

Nhưng tôi và Việt thương nhau từ thời đi học, giờ hai đứa có việc làm ổn định rồi nên muốn gắn bó với nhau cả đời. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cha mẹ tôi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý để chúng tôi lấy nhau.

Ngày cưới bên nhà trai tổ chức sơ sài đến mức cha tôi tức giận ra mặt. Việt đi làm suốt 5 năm cố gắng không ngừng, tiền anh có bao nhiêu đều gửi mẹ để sau này lấy vợ. Nhà Việt cũng có cửa hàng tạp hóa buôn bán khấm khá. Vậy mà tiệc cưới nhà trai chỉ vỏn vẹn 10 mâm, đến đồ ăn đãi khách cũng ít ỏi đáng thương. Mẹ chồng không tặng tôi bất cứ món gì. Dù có chút tủi thân nhưng nghĩ sau này được sống với người mình thương nên tôi cũng gắng bỏ qua.

Ngày hôm sau đám cưới, chúng tôi vẫn ở nhà chồng chưa vội lên thành phố. Mẹ chồng tôi bỗng gõ cửa muốn nói chuyện riêng với tôi. Mẹ chồng mở lời ngọt ngào với tôi:

“Con giờ là con dâu nhưng mẹ coi con là con gái trong nhà. Người thân trong nhà thì mình phải yêu thương giúp đỡ nhau phải không con?”.

Mẹ chồng ép con dâu đưa vàng cưới cho em chồng 'mượn tạm', nàng dâu mỉm cười gật đầu kèm một điều kiện khiến bà bỏ ngay ý định - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cười vâng dạ nhưng trong lòng linh tính sắp có chuyện. Quả chẳng sai,mẹ chồng liền nói thẳng:

“Cái Lý em gái của chồng con sắp lên xe hoa rồi. Con cũng biết là mẹ một mình nuôi chồng con ăn học, giờ nó nên người, kiếm được vợ rồi thì cũng ráng phụ mẹ lo cho em gái. Con cho mẹ mượn tạm vàng cưới để hôm đó mẹ có cái trao cho cái Lý. Chứ để em con về nhà chồng người ta coi khinh nhà mình nghèo thì đâu có được đâu phải không con?”.

Tôi nghe mẹ chồng mượn vàng cưới mà trong lòng vừa tủi vừa tức. Ngày cưới của tôi thì bà làm sơ sài, đến một món quà cưới cũng không cho tôi. Đám cưới của con gái thì bà muốn tổ chức rình rang, còn đòi mượn tạm vàng cưới của tôi. Nhưng tôi chẳng thể hiện gì ra mặt, chỉ nhẹ nhàng ra một điều kiện khiến bà xanh mặt:

“Ngày cưới cha mẹ con cho vàng con đeo nhưng lại bảo để lại cho cháu ngoại sau này, chỉ cho tụi con giữ tạm. Vậy thì tụi con cũng không có quyền gì khác. Mẹ muốn mượn vàng của cháu nội thì viết giấy nợ giúp con. Mẹ viết rõ ràng bao giờ trả để mình người thân trong nhà không khó dễ với nhau. Như vậy được không mẹ?”.

Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng tôi tái xanh mặt tức giận lắm, bà bỏ thẳng ra ngoài. Bà còn nhiều lần nói bóng gió rằng chồng tôi lấy phải người vợ mưu mô tinh quái, trước sau gì cũng hối hận.

Chồng tôi thấy tình hình căng thẳng thì khuyên tôi cho mẹ chồng mượn vàng, làm phật ý bà cũng không hay. Nhưng tôi nghĩ đó là vàng cha mẹ tôi cho, vì sao tôi phải đưa cho mẹ chồng? Đưa rồi nếu không đòi lại được thì sao? Đó cũng là vàng làm của cho con cái tôi sau này, sao có thể để mất như thế? Huống hồ, mẹ chồng cư xử với con cái không công bằng thì sao tôi phải làm theo ý bà?

Nhưng vì thế mà gia đình chồng tôi trở nên căng thẳng. Tôi phải làm sao đây?

Con gái đi học về kể: "Nhà cô giáo có một bạn giống hệt con", tôi âm thầm điều tra thì rụng rời phát hiện sự thật

Con gái đi học về kể: "Nhà cô giáo có một bạn giống hệt con", tôi âm thầm điều tra thì rụng rời phát hiện sự thật

Nghe con bảo thế thì tôi hỏi bạn ấy giống con điểm nào? Con gái tôi nói giống hết từ mặt mũi đến miệng. Ban đầu tôi không quá để ý lời của con nhưng vì con thường xuyên nhắc nên tôi lại sinh nghi. Tôi sợ chồng ngoại tình bên ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 7 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 7 giờ 55 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 8 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 8 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Chồng dọn đến ở chung với bồ cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Chồng dọn đến ở chung với bồ cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức