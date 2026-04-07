Bước qua tháng 3 âm lịch, mừng 3 con giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, giàu sang đổi vận, tiền của đề huề

Tâm linh - Tử vi 07/04/2026 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, giàu sang đổi vận, tiền của đề huề khi bước qua tháng 3 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Bước qua tháng 3 âm lịch, tam hợp xuất hiện mang theo quý nhân giúp tuổi Mùi làm việc gì cũng thuận lợi trong hôm nay. Đường công danh sự nghiệp không có vấn đề gì khiến con giáp này cảm thấy lo lắng, bất an cả. Bản mệnh cảm thấy hoàn toàn tự tin với năng lực và khả năng của mình.

Bước qua tháng 3 âm lịch, mừng 3 con giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, giàu sang đổi vận, tiền của đề huề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Việc tự tin đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn và hoàn thành xuất sắc sẽ là bệ phóng tốt để con giáp này tạo được ấn tượng tốt với cấp trên cũng như nhận được sự ghi nhận của mọi người. Ngoài ra, thiên tài nhập cục, tài lộc của bản mệnh khá dồi dào ở thời điểm này, không lo thiếu tiền tiêu.

Người làm công ăn lương vẫn chăm chỉ miệt mài với nghề tay trái, thu nhập tăng lên cũng là từ đó. Về phương diện tình cảm chưa có tiến triển mới. Người độc thân chọn đóng chặt cánh cửa trái tim, gặm nhấm quá khứ nên bỏ lỡ không ít cơ hội hẹn hò đáng quý. Đã đến lúc bản mệnh cần phải nuông chiều cho cảm xúc mới mong có được hạnh phúc.

Con giáp tuổi Thìn 

Bước qua tháng 3 âm lịch, dự báo đường thăng tiến của tuổi Thìn vô cùng rộng mở, có cơ hội phát triển sự nghiệp nhờ Tam Hợp che chở. Dù vẫn sẽ có những cạnh tranh khốc liệt khó tránh nhưng đó cũng sẽ là nguồn động lực lớn lao để bạn có thể bứt phá mạnh mẽ hơn nữa. 

Bước qua tháng 3 âm lịch, mừng 3 con giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, giàu sang đổi vận, tiền của đề huề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Với màn thể hiện của mình, con giáp này có thể sẽ được cấp trên giao cho những trọng trách mới vì tin tưởng rằng bản mệnh có đủ tinh thần, trách nhiệm và năng lực chuyên môn để hoàn thành đúng mục tiêu đã định. Đó sẽ là cơ hội được trao tận tay nên hãy cứ tự tin thể hiện năng lực của mình.

 

Chuyện tình cảm cũng khá tươi sáng nhờ ngũ hành Thổ - Kim tương sinh. Người độc thân nên tận dụng thời cơ vận đào hoa vượng mà gặp gỡ, làm quen với nhiều người khác phái. Nhưng dù có gặp được rồi, bạn cũng đừng quá sốt sắng quá mà hãy cứ để tình yêu lên tiếng nhé, mọi thứ diễn ra tự nhiên sẽ giúp mối quan hệ bền vững hơn.

Con giáp tuổi Ngọ 

Bước qua tháng 3 âm lịch, Tam Hợp cục đang đứng về phía người tuổi Ngọ và giúp cho bản mệnh tìm thấy được hướng đi cho con đường tình cảm của mình. Bạn không còn hoang mang, lo ngại vì chuyện tương lai nữa.

Bước qua tháng 3 âm lịch, mừng 3 con giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, giàu sang đổi vận, tiền của đề huề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đâu phải ai cũng tìm được người để mình yêu thương, chăm sóc. Hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, đó là chuyện mà không biết bao người khốn khổ vì tình, vì trót đem lòng yêu mà chẳng được đón nhận.

Hiểu được nỗi khó khăn trên con đường tìm kiếm tình yêu, những chú Ngựa quyết định cháy hết mình vì tình yêu đang có. Chỉ cần có người mình yêu ở bên, bạn nguyện chịu khó chịu khổ ra sao cũng được.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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