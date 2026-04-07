Phim AI của Trung Quốc bị gỡ bỏ vì dùng hình ảnh giống La Vân Hi

Thực tế, hiện tượng “AI tạo hình giống người nổi tiếng” đang xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt trong các phim ngắn dạng dọc - xu hướng nội dung mới thu hút lượng lớn người xem. Một số sản phẩm từng gây chú ý khi nhân vật AI có gương mặt gần như trùng khớp với các diễn viên nổi tiếng, làm dấy lên nghi vấn về việc sử dụng hình ảnh trái phép.

Ngày 6/4, theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, một phim ngắn AI đã bị nền tảng gỡ bỏ sau khi nhân vật trong phim có ngoại hình được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo nhưng lại có mức độ tương đồng cao với một diễn viên ngoài đời. Đáng chú ý, đơn vị sản xuất không cung cấp được bằng chứng về việc sử dụng hình ảnh hợp pháp.

Trước đó, một phim ngắn gây tranh cãi khi nhân vật nam chính có diện mạo giống với La Vân Hi, đặc biệt là tạo hình tương tự vai diễn trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh. Dù phía sản xuất không thừa nhận, nhưng làn sóng phản ứng từ khán giả cho thấy, vấn đề này đang được quan tâm rộng rãi.

Theo đại diện một nền tảng phát hành, chỉ trong quý I/2026, đã có hơn 1.700 phim ngắn vi phạm quy định bị gỡ bỏ. Trong đó, riêng các trường hợp liên quan đến sử dụng hình ảnh AI không hợp lệ chiếm tỉ lệ đáng kể. Nền tảng này cũng đã tiến hành kiểm tra hơn 15.000 nội dung và xử lý hàng trăm sản phẩm vi phạm.

Ở góc độ pháp lý, các chuyên gia cho rằng, việc sử dụng công nghệ AI để tái tạo hoặc mô phỏng hình ảnh cá nhân mà không có sự cho phép là hành vi xâm phạm quyền nhân thân.

Một vụ việc điển hình từng được tòa án tại Trung Quốc xét xử khi một nữ diễn viên phát hiện hình ảnh của mình bị ghép vào nhân vật trong phim AI, khiến công chúng hiểu nhầm cô tham gia dự án. Kết quả, tòa án tuyên bên sản xuất vi phạm, buộc xin lỗi và bồi thường thiệt hại.

Sự phát triển nhanh chóng của AI đang mở ra nhiều cơ hội sáng tạo cho ngành giải trí nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức lớn về quản lý nội dung và bảo vệ quyền cá nhân. Các chuyên gia nhận định, nếu không có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, tình trạng “đụng mặt” giữa nhân vật AI và người thật sẽ còn tiếp diễn, kéo theo nhiều hệ lụy pháp lý.