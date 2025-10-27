Dù vợ là tỷ phú, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy vẫn làm môi giới bất động sản ở tuổi 73

Gần đây, ở tuổi ngoài 70, diễn viên Tây Du Ký gây chú ý khi xuất hiện trên phố trong vai trò môi giới bất động sản. Ông còn tự quay video để đăng lên mạng. Xuất hiện trong ống kính của người đi đường, Trì Trọng Thụy vẫn khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn. Diễn viên thậm chí còn mở livestream bán hàng. Điều này khiến công chúng ngạc nhiên vì ông là chồng của nữ tỷ phú giàu bậc nhất Trung Quốc.

Việc Trì Trọng Thụy khoảng thời gian gần đây tích cực livestream bán hàng, kinh doanh, làm dấy lên nhiều bàn tán xoay quanh tài sản của nam diễn viên. Một số luồng ý kiến cho rằng có thể khoản tài sản mà bà Trần Lệ Hoa chia cho chồng không nhiều như đồn đoán. Song số khác lại cho rằng Trì Trọng Thụy muốn tự lập, thoát khỏi cái bóng “rể hào môn”.

Trước đó, dư luận từng xôn xao trước tin di chúc của bà Trần Lệ Hoa bị lộ. Theo đó, mỗi người con nhận thừa kế 10 tỷ NDT, phần còn lại thuộc về Trì Trọng Thụy. Song, người trong cuộc không lên tiếng xác nhận thông tin này. Trì Trọng Thụy cũng từng chia sẻ rằng tình cảm của ông dành cho vợ là thật lòng, không màng chuyện tài sản.

Cuối năm 2023, tỷ phú Trần Lệ Hoa - vợ của Trì Trọng Thụy - được công bố là một trong 3 người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 8 tỷ USD (216 nghìn tỷ đồng). Nhiều tin đồn từng cho biết Trần Lệ Hoa nhờ luật sư lập di chúc phân chia khối tài sản của mình, gồm tiền mặt, cổ phiếu, bất động sản và các loại đồ cổ, đá quý… cho chồng con.

Nữ tỷ phú cho 3 người con riêng của mình mỗi người 1,4 tỷ USD (hơn 37 nghìn tỷ đồng). Bà cũng để lại cho người chồng Trì Trọng Thụy khối tài sản tương đương, trong đó có bảo tàng gỗ đàn hương giá trị.

Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa có hơn 30 năm gắn bó với danh nghĩa vợ chồng. Cuộc hôn nhân suốt nhiều năm chịu nhiều điều tiếng. Trong khi một số người nói mối tình này chỉ là “kịch bản”, ý kiến khác lại cho rằng Trì Trọng Thụy tham vọng danh lợi, tiền bạc nên mới chấp nhận quen nữ đại gia.

Tuy nhiên, đôi vợ chồng đã minh chứng cho tình yêu thực sự giữa 2 người. Họ luôn nhường nhịn, yêu thương và dành cho nhau sự quan tâm từ những việc nhỏ nhất. Dù không một mụn con, cả 2 vẫn hài lòng với cuộc sống, cùng tận hưởng niềm an vui tuổi già.