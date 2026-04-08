Bạn có nằm trong danh sách 'đại kỵ' với quả ổi? Xem ngay để bảo vệ sức khỏe cả nhà

Dinh dưỡng 08/04/2026 11:30

Ổi là loại quả giàu vitamin C, tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng ăn được, dưới đây là những người không nên ăn ổi.

Ổi từ lâu được biết đến là loại trái cây giàu vitamin C, chất xơ và nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai ăn ổi cũng có lợi. Một số hợp chất trong quả ổi có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe với những người mắc các bệnh lý hoặc tình trạng đặc thù.

Những nhóm người không nên ăn ổi

Người có hệ tiêu hóa yếu: Ổi chứa nhiều vitamin C và fructose. Với những người kém hấp thụ fructose, việc ăn quá nhiều ổi dễ gây đầy hơi, khó chịu do lượng khí sinh ra từ vi khuẩn phân hủy đường fructose trong ruột non.

Người mắc bệnh dạ dày: Mặc dù ổi có lợi cho dạ dày, nhưng người bị đau dạ dày chỉ nên ăn ở mức vừa phải. Ổi cứng, khó nghiền nát khiến dạ dày phải hoạt động nhiều hơn, có thể làm cơn đau nặng thêm. Đặc biệt, tuyệt đối không nên ăn ổi hay uống nước ép ổi khi bụng rỗng.

Người bị hội chứng ruột kích thích: Ổi giúp giảm táo bón, nhưng ăn quá nhiều lại gây rối loạn tiêu hóa, nhất là với người có hội chứng ruột kích thích. Ăn ở lượng vừa phải sẽ an toàn hơn.

Người mắc bệnh tiểu đường: Ổi chín có chỉ số đường huyết (GI) khá cao, tới 78. Nếu người bệnh tiểu đường ăn thường xuyên, đường huyết có thể tăng mạnh. Vì vậy, nhóm này nên hạn chế ăn ổi hoặc uống nước ép ổi hàng ngày.

Phụ nữ mang thai và cho con bú: Ổi xanh chứa nhiều chất xơ, dễ gây đầy bụng, táo bón, nhất là khi thai nhi ngày càng lớn chèn ép lên dạ dày và ruột. Nếu mẹ bầu bị táo bón, nên giảm ăn ổi để tránh tình trạng nặng hơn.

Người đang bị đau răng: Ổi cứng, nhiều hạt, có thể gây đau nhức nhiều hơn cho những người đang bị đau răng. Do đó, nên kiêng loại quả này, đặc biệt là ổi chín.

Những lưu ý cần biết khi ăn ổi để không ảnh hưởng đến sức khỏe

Ổi mang đến nhiều lợi ích đối với sức khỏe nhờ vào hàm lượng dinh dưỡng giàu chất xơ, vitamin C và khoáng chất. Câu hỏi ai không nên ăn ổi cũng đã được bật mí trên bài viết này. Để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe khi ăn ổi, bạn cần lưu ý một số vấn đề như:

Không ăn ổi khi ổi còn non hoặc còn vị chát vì sẽ ảnh hưởng đến bệnh dạ dày hoặc gây nên tình trạng táo bón.

Người bị suy nhược cơ thể nên tiêu thụ ổi dưới dạng nước ép hoặc xay nhuyễn để cơ thể dễ hấp thụ hơn.

Đối với những người có sức khỏe bình thường nên ăn cả vỏ ổi vì vỏ ổi chứa nhiều vitamin C, hỗ trợ đẹp da. Riêng đối với người bị tiểu đường nên gọt bỏ vỏ ổi trước khi ăn.

Nên nhai thật kỹ, nhai nát hạt ổi trước khi nuốt vì nếu tiêu thụ quá nhiều hạt ổi sẽ dẫn đến tình trạng đầy bụng, khó tiêu hoặc có thể dẫn đến đau dạ dày.

Ngỡ ngàng loại củ vài nghìn đồng ở chợ: Ăn mỗi ngày giúp đẩy lùi bệnh tật, kéo dài tuổi thọ

Khoai lang chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như chất xơ, vitamin A, kali… mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết.

Nước mía giải nhiệt rất tốt, nhưng 5 nhóm người sau đây càng uống càng khiến bệnh tình thêm trầm trọng

Đừng chỉ ăn đu đủ làm tráng miệng: 5 lợi ích "vàng" khi ăn lúc đói giúp sạch ruột, khỏe tim

Bạn có đang "thanh lọc" hay "đầu độc" cơ thể? Những lưu ý sống còn khi uống nước nghệ thường xuyên

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Tại sao không nên bỏ qua mùa mận? Bí mật dưỡng nhan và bổ máu từ loại quả dân dã

Loại cá rẻ tiền bán đầy chợ Việt được người Mỹ vinh danh "tốt nhất thế giới": Ăn đúng cách bổ dưỡng đủ đường