Tại sao không nên bỏ qua mùa mận? Bí mật dưỡng nhan và bổ máu từ loại quả dân dã

Dinh dưỡng 05/04/2026 05:00

Quả mận chính là một trong những tín hiệu đặc trưng khi mùa hè đến. Không chỉ dừng lại ở một loại quả tươi ngon với rất nhiều biến tấu trong cách chế biến khi thưởng thức, quả mận còn có giá trị dinh dưỡng mang lại đối với sức khỏe con người.

Quả mận còn có tên gọi khác là Mác măn, Lý tử và có nguồn gốc từ Trung Hoa. Từ thời xa xưa, quả mận cũng đã xuất hiện ở nhiều vùng lãnh thổ khác như Triều Tiên, Nhật Bản, Lào, Ấn Độ. Ở Việt Nam cây mận được trồng khá nhiều ở khu vực trung du đồng bằng Bắc Bộ và cả các tỉnh miền núi phía Bắc như Hà Nội, Lào Cai, Lạnh Sơn, Sơn La,...

Tại sao không nên bỏ qua mùa mận? Bí mật dưỡng nhan và bổ máu từ loại quả dân dã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay ở Việt Nam có những loại mận phổ biến sau:

  • Mận Hà Nội: loại này hạt nhỏ, thịt dày, khi cắn sẽ thấy rất giòn;
  • Mận cơm: được trồng nhiều trên Lạng Sơn và được ưa chuộng tại các tỉnh thành phía Nam. Mận có kích thước to vừa phải, thịt bên trong màu vàng, vỏ ngoài khi chín hơi xanh ngả vàng, vị chua thanh, ăn giòn;
  • Mận Tả Van: màu thịt đỏ đậm, hơi giòn, nhỏ hơn so với các loại mận khác;
  • Mận miền Nam (quả roi): có dạng hình chuông, nhọn ở đuôi, đầu còn lại hình lỗ rốn. Bên trong mọng nước, giòn, ngọt mát và hạt màu nâu khá to;
  • Mận Tam Hoa: khi chín thường có màu hơi tím, đỏ đậm, vị ngọt, ngon.

Những lợi ích nổi bật của quả mận

Hỗ trợ tim mạch, giảm mỡ máu

Mận chứa kali - khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp, ổn định nhịp tim và bảo vệ hệ tim mạch. Đồng thời, hàm lượng chất béo thấp kết hợp với chất xơ dồi dào giúp kiểm soát cholesterol trong máu, góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Tại sao không nên bỏ qua mùa mận? Bí mật dưỡng nhan và bổ máu từ loại quả dân dã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phù hợp với người thừa cân, tiểu đường

Với lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, mận giúp làm chậm quá trình hấp thu đường và chất béo, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Đây là lý do loại quả này thường được khuyến nghị cho người bị béo phì, rối loạn mỡ máu hoặc tiểu đường khi sử dụng ở mức hợp lý.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Chất xơ trong mận, đặc biệt là chất xơ không hòa tan, giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón. Đồng thời, nó còn giúp tạo cảm giác no lâu, góp phần kiểm soát cảm giác thèm ăn.

Bảo vệ thị lực

Mận cung cấp nhiều vitamin như A, B, C cùng beta-carotene - những dưỡng chất cần thiết cho mắt. Việc bổ sung mận trong chế độ ăn có thể hỗ trợ phòng ngừa một số vấn đề về thị lực như thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể.

Tại sao không nên bỏ qua mùa mận? Bí mật dưỡng nhan và bổ máu từ loại quả dân dã - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường miễn dịch, làm đẹp da

Nhờ chứa vitamin C, vitamin A và các chất chống oxy hóa, mận giúp nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ sản sinh collagen và bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Điều này góp phần cải thiện độ đàn hồi của da và làm chậm quá trình lão hóa.

Có lợi cho phụ nữ mang thai

Với nguồn vitamin và khoáng chất phong phú, mận có thể hỗ trợ sức khỏe cho phụ nữ mang thai, giúp giảm nguy cơ thiếu máu, hạn chế căng thẳng và hỗ trợ ổn định cơ thể trong thai kỳ. Tuy nhiên, cần sử dụng với lượng phù hợp.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Các hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin trong mận có khả năng trung hòa gốc tự do, từ đó góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Các lưu ý quan trọng khi dùng quả mận

Là một loại trái cây chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao, mận có thể dùng khô hoặc dùng tươi tùy theo mục đích sử dụng, ví dụ như ăn tươi, sấy dẻo, làm mứt, nước giải khát, sốt,... Tuy nhiên ăn quá nhiều mận cũng không tốt nhất là với những người dễ bị nóng trong hoặc có cơ địa đặc biệt. Nếu tiêu thụ loại quả này quá nhiều có thể dẫn tới những vấn đề sau:

Tại sao không nên bỏ qua mùa mận? Bí mật dưỡng nhan và bổ máu từ loại quả dân dã - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng tới men răng, dạ dày, dễ nổi mụn nhọt vì nóng trong người;

Hình thành sỏi thận: trong mận chứa nhiều oxalat - một loại chất làm giảm khả năng hấp thụ canxi và làm lắng đọng canxi ở thận. Đây được coi là nguyên nhân tạo thành sỏi thận, sỏi tiết niệu nên nếu bạn đã hoặc đang bị sỏi thận thì nên hạn chế ăn mận.

Trước khi đưa mận vào sử dụng bạn nên rửa sạch mận, sau đó ngâm mận trong nước muối pha loãng khoảng 30 phút để loại bỏ bớt thuốc trừ sâu, chất độc bám trên vỏ quả.

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