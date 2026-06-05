5 loại trái cây này được mệnh danh là siêu trái cây vì chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Hơn hết, hầu hết những loại quả này đều có thể dễ dàng mua được ở siêu thị.

Xoài là một loại trái cây nhiệt đới, được trồng nhiều ở Việt Nam. Trong quả xoài chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm axit gallic, quercetin và axit ellagic, cũng như các carotenoid lutein, alpha carotene và beta-carotene, làm cho trái cây có màu hơi vàng. Xoài cũng giàu chất xơ và có thể giúp thúc đẩy nhu động ruột khỏe mạnh.

Nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong lựu và nước ép có thể giúp đảo ngược tác hại của quá trình oxy hóa đối với hệ thống mạch máu, đóng vai trò chính trong khả năng đạt được và duy trì sự cương cứng.

Quả bơ

Không giống như hầu hết các loại trái cây khác, bơ có nhiều chất béo lành mạnh và ít đường tự nhiên. Chúng chủ yếu được làm từ axit oleic, một chất béo không bão hòa đơn có liên quan đến sức khỏe tim mạch tốt hơn.

Bơ cũng chứa lượng lớn kali, chất xơ, vitamin B6, folate, vitamin E, vitamin K và hai loại carotenoid được gọi là lutein và zeaxanthin, hỗ trợ sức khỏe của mắt. Nghiên cứu chỉ ra rằng, những người tiêu thụ một quả bơ mỗi ngày cho thấy mức độ cholesterol giảm đáng kể và mức độ lutein trong máu tăng lên.

Quả táo

Táo là loại thực phẩm có tính kiềm cao, chứa kali. Táo có thể nhanh chóng trung hòa các chất axit dư thừa trong cơ thể (bao gồm các chất axit được tạo ra từ quá trình trao đổi chất khi tập thể dục và các chất chuyển hóa có tính axit trong cơ thể), giúp axit uric đào thải ra ngoài.

Không những vậy, táo là nguồn tập trung các chất chống oxy hóa flavonoid. Một nghiên cứu trên 56.000 người đã liên kết việc ăn nhiều táo và các thực phẩm giàu flavonoid khác với việc giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, bao gồm cả ung thư và bệnh tim.

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Quả dâu tây

Dâu tây đặc biệt chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, anthocyanins, axit phenolic và flavonoid. Trong một nghiên cứu kéo dài 3 tuần, 21 phụ nữ ăn 9 ounce (khoảng 250 gram) dâu tây đông lạnh mỗi ngày đã tăng đáng kể hoạt động chống oxy hóa trong máu của họ. Hơn nữa, loại trái cây này có thể giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Nghiên cứu cho thấy rằng, ăn dâu tây có thể giúp giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tim, giảm các dấu hiệu viêm và tăng lượng chất xơ, tất cả đều có thể bảo vệ chống lại các tình trạng sức khỏe mạn tính như bệnh tim và một số bệnh ung thư.