Phá 2 lớp cửa cứu 6 người mắc kẹt ở tầng hai căn nhà đang cháy ở TP.HCM

Vụ cháy căn nhà ở đường Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú khiến 6 người bị mắc kẹt trên tầng hai.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 5/6, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trên địa bàn phường Bình Phú. Khoảng 22h30 ngày 4/6, đám cháy bùng phát tại khu vực tầng trệt căn nhà trên đường Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú. Thời điểm xảy ra sự cố, bên trong nhà có 6 người đang nghỉ ngơi.

Hiện trường vụ cháy nhà. Ảnh: Báo Dân Trí. Do căn nhà được bao bọc bởi hai lớp cửa gồm cửa cuốn và cửa kéo nên khi phát hiện cháy, những người bên trong liên tục hô hoán cầu cứu. Vị trí xảy ra hỏa hoạn chỉ cách trụ sở Công an phường Bình Phú vài chục mét nên lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng có mặt, mang theo bình chữa cháy để hỗ trợ dập lửa. Tại hiện trường, cửa cuốn bị khóa chặt khiến công tác cứu người gặp khó khăn. Lực lượng an ninh cơ sở cùng người dân đã phá và nâng cửa cuốn, đồng thời cắt khóa cửa kéo để khói và nhiệt thoát ra ngoài. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sử dụng bình chữa cháy xách tay khống chế đám cháy, đồng thời hướng dẫn các nạn nhân thoát thân qua lối đi bên nhà hàng xóm.

Nhờ được phát hiện và xử lý kịp thời, cả 6 người trong căn nhà đều được đưa ra ngoài an toàn. Đám cháy cũng được dập tắt ngay sau đó. Hỏa hoạn khiến một số vật dụng phục vụ hoạt động kinh doanh tại tầng trệt bị cháy, hư hỏng nặng. Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, nận tin báo, lực lượng an ninh cơ sở và Công an phường Bình Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Địa điểm xảy ra cháy nằm gần trụ sở công an phường nên việc tiếp cận, xử lý ban đầu được triển khai kịp thời. Công an phường Bình Phú kịp thời cứu 6 người trong vụ cháy. Ảnh: Báo Dân Trí. Lực lượng chức năng sử dụng bình chữa cháy để khống chế đám cháy, đồng thời phá hai lớp cửa cuốn của căn nhà, hướng dẫn và hỗ trợ sáu người bên trong thoát ra ngoài an toàn. Sau thời gian ngắn, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều vật dụng, tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh tại tầng trệt bị cháy, hư hỏng nặng. Theo người dân khu vực, tầng trệt căn nhà được cho thuê để kinh doanh quán ăn, gia đình chủ nhà sinh hoạt ở các tầng trên. Thời điểm xảy ra vụ việc, người thuê mặt bằng vừa dọn dẹp hàng quán, đóng cửa ra về thì bất ngờ xảy ra cháy.

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