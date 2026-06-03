Cứ nghĩ bổ dưỡng, ai dè ăn nhãn thường xuyên lại là 'bản án' sức khỏe cho 4 nhóm người sau

Dinh dưỡng 03/06/2026 11:45

Nhãn là một loại trái cây quen thuộc với mọi người, vừa dễ ăn mà giá thành lại rẻ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về tác dụng của nhãn và nhóm người không nên ăn thường xuyên.

Nhãn là một trong những loại trái cây mùa hè được nhiều người yêu thích. Nhãn có vị ngọt, dễ ăn và dễ 'biến tấu' thành những loại đồ uống, thức ăn đa dạng, vừa ngon miệng lại đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên có một số người nên tránh xa loại quả này nếu không muốn rước thêm bệnh vào thân.

Cứ nghĩ bổ dưỡng, ai dè ăn nhãn thường xuyên lại là 'bản án' sức khỏe cho 4 nhóm người sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

4 trường hợp không nên ăn nhãn để tránh gây bệnh

Người nóng trong, táo bón không nên ăn nhãn

Khi bạn ăn quá nhiều nhãn có thể khiến cơ thể sinh nhiệt, gây nóng trong, nổi mụn trứng cá, gây bức bối khó chịu trong người. Bên cạnh đó, nếu bạn đang mắc chứng táo bón khó tiêu thì không nên ăn nhiều nhãn càng làm bệnh tình tăng nặng. 

Phụ nữ mang thai không ăn nhãn

Theo các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ thì phụ nữ mang thai có sức khỏe yếu, hay nóng trong người hoặc bị táo bón, miệng đắng, không nên ăn nhãn, đặc biệt khi mang thai từ tháng thứ 7 trở đi.

Nguyên nhân là do loại quả này có thể gây nóng trong, đau bụng, chảy máu, thậm chí gây động thai, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe thai nhi và bà mẹ. Chính vì vậy, bạn cần lưu ý không nên ăn nhiều nhãn khi mang thai nhé.

Cứ nghĩ bổ dưỡng, ai dè ăn nhãn thường xuyên lại là 'bản án' sức khỏe cho 4 nhóm người sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người béo phì, đường huyết

Trong nhãn chứa hàm lượng đường khá cao, do vậy, ăn nhiều nhãn có thể làm tăng lượng đường cho cơ thể, gây tăng cân béo phì cho bạn. Bên cạnh đó, nếu bạn ăn nhiều nhãn một lúc làm tăng lượng đường trong máu đột ngột, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Chính vì vậy, với những người bị bệnh tiểu đường không nên ăn nhãn để bệnh tình không tăng nặng. 

Người huyết áp cao, gan nhiễm mỡ

Với những bệnh nhân mắc chứng huyết áp cao không nên ăn nhãn bởi cũng như xoài hay mít, nhãn. Bởi vì trong những loại quả này có tính nhiệt cao, nếu ăn vào sẽ gây áp lực cho tim mạch, dẫn đến tăng huyết áp, không tốt cho sức khỏe của bạn.

Cứ nghĩ bổ dưỡng, ai dè ăn nhãn thường xuyên lại là 'bản án' sức khỏe cho 4 nhóm người sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi mua và ăn nhãn

Khi mua nhãn, bạn nên chọn mua nhãn có cả cành lá tươi tốt, vỏ nhãn có màu vàng sậm. Nhãn có cùi dày, mọng nước và hạt nhỏ là nhãn ngon. Những quả nhãn mẫu mã to đẹp, cùi rất dày nhưng vị nhạt nhẽo thường là nhãn Trung Quốc.

Nhãn hay bám hóa chất bảo quản, côn trùng, nấm mốc, vi khuẩn, bụi... Hãy rửa sạch, ngâm nước muối loãng 10 phút trước khi ăn. Chỉ nên dùng tay tách vỏ, chú ý ngón tay không chạm cùi.

Nhãn có hạt trơn nên rất dễ bị nuốt vào bụng và cũng nguy hiểm như khi nuốt phải dị vật. Nếu đường ruột không thể thải được dị vật này, khiến nó bị tắc trong đường ruột theo thời gian có thể gây tắc ruột. Đặc biệt, trẻ em có hệ tiêu hóa non kém càng nguy hiểm hơn…

Quả nhãn có nhiều công dụng tuyệt vời nhưng có 4 lưu ý quan trọng khi ăn, ai cũng nên biết

Quả nhãn có nhiều công dụng tuyệt vời nhưng có 4 lưu ý quan trọng khi ăn, ai cũng nên biết

Nhãn là một loại quả tuy có kích thước nhỏ nhưng vô cùng hữu dụng, đặc biệt rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết.

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