Công dụng của vỏ dưa hấu

Dinh dưỡng 04/06/2026 11:30

Dưa hấu là loại trái cây quen thuộc với nhiều gia đình Việt. Không những có vị ngọt, mát đặc trưng, loại quả này còn được mệnh danh là thức quả “bổ từ ruột đến vỏ”. Tuy nhiên, nhiều người thường bỏ phần vỏ, một vị thuốc quý ít được biết đến.

Dưa hấu là một loại trái cây phổ biến ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới. Nhưng ít ai biết rằng phần vỏ xanh là phần có thể ăn được, nó chứa một nguồn dinh dưỡng đáng kể và còn có rất nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe của con người.

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Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích sức khỏe của vỏ dưa hấu

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe của việc tiêu thụ vỏ dưa hấu:

Vỏ dưa hấu giàu chất xơ: Vỏ dưa hấu chứa rất nhiều chất xơ. Một chế độ ăn nhiều chất xơ có thể giúp duy trì nhu động ruột đều đặn và ngăn ngừa nhiều bệnh tật. Chất xơ có thể giúp bạn no lâu và hỗ trợ giảm cân.

Giàu vitamin và khoáng chất: Vỏ dưa hấu là nguồn cung cấp nhiều loại vitamin và khoáng chất lành mạnh như kali, canxi, magiê và sắt… những chất này rất cần thiết cho dinh dưỡng.

Chăm sóc da: Sự hiện diện của chất chống oxy hóa trong vỏ dưa hấu, có thể giúp tăng cường sức khỏe làn da, giảm nếp nhăn, vết thâm, đốm đen và đốm đồi mồi.

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Ảnh minh họa: Internet

Giúp điều hòa huyết áp: Vỏ dưa hấu có thể giúp hạ huyết áp. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tăng huyết áp Hoa Kỳ cho thấy, vỏ dưa hấu có lợi trong việc hạ huyết áp ở bệnh nhân béo phì. Nó cũng được biết đến là thuốc lợi tiểu, giúp điều hòa huyết áp. Hàm lượng kali trong vỏ dưa hấu cũng rất quan trọng, có thể giúp giảm căng thẳng, áp lực lên mạch máu và động mạch.

Tăng cường miễn dịch: Vitamin C, một chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết cho cơ thể, có trong vỏ dưa hấu, có thể giúp kích thích sản xuất tế bào bạch cầu.

Lưu ý khi dùng vỏ dưa hấu

Khi dùng vỏ dưa hấu, chúng ta cần rửa kỹ lưỡng. Khi ăn trực tiếp vỏ dưa hấu sẽ không ngon miệng bằng phần thịt quả, nên bạn có thể chế biến nó thành các món ăn hấp dẫn như: Dưa hấu muối chua, dưa hấu xào, nước ép,...

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Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù vỏ dưa hấu rất tốt cho sức khỏe, nhưng không nên ăn quá nhiều. Ăn quá nhiều vỏ dưa hấu có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa, đầy hơi và khó tiêu.

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