Tử vi 2 ngày cuối tuần Thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp Phúc Lộc đầy người, cuộc đời sang trang, may mắn đến liên tiếp, đi đâu cũng gặp Quý Nhân

Tâm linh - Tử vi 04/06/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phúc Lộc đầy người, cuộc đời sang trang, may mắn đến liên tiếp, đi đâu cũng gặp Quý Nhân trong 2 ngày cuối tuần Thứ 7, Chủ Nhật này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Tử vi 2 ngày cuối tuần Thứ 7, Chủ Nhật, Chính Tài trợ vận cho biết tuổi Thân sẽ thấy được tín hiệu tốt trong công việc, nhất là những ai đang trông ngóng lương thưởng. Bản mệnh có những suy nghĩ vô cùng lạc quan, tính cách vui vẻ chính là chìa khóa giúp bạn có thêm nhiều quý nhân đến giúp đỡ. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần Thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp Phúc Lộc đầy người, cuộc đời sang trang, may mắn đến liên tiếp, đi đâu cũng gặp Quý Nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhìn chung bản mệnh sẽ có một ngày khá may mắn về tiền bạc, nhất là người làm công chức hoặc kinh doanh. Ai cảm thấy đồng lương mình được trả không xứng đáng thì nên góp ý với cấp trên, mong muốn của bạn sẽ được thực hiện.

 

Cục diện ngũ hành Thổ sinh Kim cho biết con giáp hiền lành này sẽ nhận được sự yêu mến từ trẻ con và người lớn tuổi trong hôm nay. Hội độc thân vô cùng lạc quan và vô tư, bạn tin vào chữ duyên phận, không buồn vì những lời chê bai từ người khác.

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi 2 ngày cuối tuần Thứ 7, Chủ Nhật, tuổi Mùi làm kinh doanh sẽ đưa ra những quyết định đầu tư thích hợp. Con giáp này nên nhanh chóng nắm bắt cơ hội trước mắt, đừng chần chừ để cơ hội vụt mất. Bản mệnh đang phấn đấu khá mạnh để được thăng chức trong thời gian tới.

Tử vi 2 ngày cuối tuần Thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp Phúc Lộc đầy người, cuộc đời sang trang, may mắn đến liên tiếp, đi đâu cũng gặp Quý Nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay còn cho thấy dấu hiệu tích cực trong chuyện tiền bạc của bản mệnh. Luật nhân quả rất công bằng, những ai từng quỵt tiền bản mệnh sẽ sớm nhận quả đắng. Khoản đầu tư của bản mệnh vào sức khỏe, ngoại ngữ trong thời gian tới sẽ đem tới nhiều lợi ích.

Tuy nhiên, vận tình cảm không được như ý muốn. Bản mệnh đừng nên trông chờ rằng sự nhẫn nại của bản mệnh sẽ khiến ai đó rung động. Con giáp này nên để tiền và thời gian để trau chuốt bản thân, người phù hợp sẽ sớm đến với bản mệnh.

Con giáp tuổi Tý 

Tử vi 2 ngày cuối tuần Thứ 7, Chủ Nhật, tuổi Tý được Lục Hợp Thái Tuế che chở nên vận trình khá may mắn. Trong công việc, chỉ cần bạn tập trung thì chắc chắn sẽ đạt hiệu quả tốt và được mọi người công nhận. Dù nhiều thời điểm công việc ngập đầu nhưng bạn có kỹ năng xử lý tốt và sự tập trung cao độ, mọi việc đều ổn thỏa. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần Thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp Phúc Lộc đầy người, cuộc đời sang trang, may mắn đến liên tiếp, đi đâu cũng gặp Quý Nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Cát khí vượng còn cho thấy, vận trình tài lộc của tuổi Tý vô cùng tươi sáng, có những nguồn thu nhập lớn đến không ngờ. Nếu buôn bán kinh doanh chỉ cần mở hàng, xởi lởi đón khách là thu tiền tới tấp, tài lộc dồi dào không đếm xuể, tiền bạc rủng rỉnh trong tay.

 

Tuy nhiên, tuổi Tý gặp phải buồn phiền trong chuyện tình cảm vì ngũ hành bản mệnh xung khắc. Với người độc thân, những ước vọng về tình yêu chân thành và hạnh phúc của con giáp này tan vỡ khi nhìn thấy rõ sự thật như thế nào.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong 4 ngày, 4, 5, 6, 7 tháng 6, 3 con giáp vận trình thuận lợi như 'cá gặp nước', tiền bạc tăng lên vù vù, giàu sang Phú Quý bất ngờ

Trong 4 ngày, 4, 5, 6, 7 tháng 6, 3 con giáp vận trình thuận lợi như 'cá gặp nước', tiền bạc tăng lên vù vù, giàu sang Phú Quý bất ngờ

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận trình thuận lợi như 'cá gặp nước', tiền bạc tăng lên vù vù, giàu sang Phú Quý bất ngờ trong 4 ngày, 4, 5, 6, 7 tháng 6 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 54 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 1 giờ 24 phút trước
Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 2 giờ 24 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới