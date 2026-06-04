Tử vi 2 ngày cuối tuần Thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp Phúc Lộc đầy người, cuộc đời sang trang, may mắn đến liên tiếp, đi đâu cũng gặp Quý Nhân

Tử vi 2 ngày cuối tuần Thứ 7, Chủ Nhật, Chính Tài trợ vận cho biết tuổi Thân sẽ thấy được tín hiệu tốt trong công việc, nhất là những ai đang trông ngóng lương thưởng. Bản mệnh có những suy nghĩ vô cùng lạc quan, tính cách vui vẻ chính là chìa khóa giúp bạn có thêm nhiều quý nhân đến giúp đỡ.

Nhìn chung bản mệnh sẽ có một ngày khá may mắn về tiền bạc, nhất là người làm công chức hoặc kinh doanh. Ai cảm thấy đồng lương mình được trả không xứng đáng thì nên góp ý với cấp trên, mong muốn của bạn sẽ được thực hiện.

Cục diện ngũ hành Thổ sinh Kim cho biết con giáp hiền lành này sẽ nhận được sự yêu mến từ trẻ con và người lớn tuổi trong hôm nay. Hội độc thân vô cùng lạc quan và vô tư, bạn tin vào chữ duyên phận, không buồn vì những lời chê bai từ người khác.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi 2 ngày cuối tuần Thứ 7, Chủ Nhật, tuổi Mùi làm kinh doanh sẽ đưa ra những quyết định đầu tư thích hợp. Con giáp này nên nhanh chóng nắm bắt cơ hội trước mắt, đừng chần chừ để cơ hội vụt mất. Bản mệnh đang phấn đấu khá mạnh để được thăng chức trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay còn cho thấy dấu hiệu tích cực trong chuyện tiền bạc của bản mệnh. Luật nhân quả rất công bằng, những ai từng quỵt tiền bản mệnh sẽ sớm nhận quả đắng. Khoản đầu tư của bản mệnh vào sức khỏe, ngoại ngữ trong thời gian tới sẽ đem tới nhiều lợi ích.

Tuy nhiên, vận tình cảm không được như ý muốn. Bản mệnh đừng nên trông chờ rằng sự nhẫn nại của bản mệnh sẽ khiến ai đó rung động. Con giáp này nên để tiền và thời gian để trau chuốt bản thân, người phù hợp sẽ sớm đến với bản mệnh.

Con giáp tuổi Tý

Tử vi 2 ngày cuối tuần Thứ 7, Chủ Nhật, tuổi Tý được Lục Hợp Thái Tuế che chở nên vận trình khá may mắn. Trong công việc, chỉ cần bạn tập trung thì chắc chắn sẽ đạt hiệu quả tốt và được mọi người công nhận. Dù nhiều thời điểm công việc ngập đầu nhưng bạn có kỹ năng xử lý tốt và sự tập trung cao độ, mọi việc đều ổn thỏa.

Ảnh minh họa: Internet

Cát khí vượng còn cho thấy, vận trình tài lộc của tuổi Tý vô cùng tươi sáng, có những nguồn thu nhập lớn đến không ngờ. Nếu buôn bán kinh doanh chỉ cần mở hàng, xởi lởi đón khách là thu tiền tới tấp, tài lộc dồi dào không đếm xuể, tiền bạc rủng rỉnh trong tay.

Tuy nhiên, tuổi Tý gặp phải buồn phiền trong chuyện tình cảm vì ngũ hành bản mệnh xung khắc. Với người độc thân, những ước vọng về tình yêu chân thành và hạnh phúc của con giáp này tan vỡ khi nhìn thấy rõ sự thật như thế nào.

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