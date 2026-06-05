Sầu riêng một loại quả nhiệt đới nổi tiếng không chỉ vì hương vị đặc trưng mà còn bởi giá trị dinh dưỡng vượt trội so với nhiều loại trái cây khác. Đặc biệt tại Việt Nam, sầu riêng là món ăn yêu thích của nhiều người, nhất là phụ nữ. Dưới đây là những 5 công dụng không ngờ của sầu riêng đối với sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ, mà có thể bạn chưa biết.

Sầu riêng chứa hàm lượng chất xơ dồi dào. Chất xơ đóng vai trò như một chiếc "chổi quét" làm sạch đường ruột, kích thích nhu động ruột và giúp quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn. Ăn sầu riêng với lượng vừa phải là cách tự nhiên giúp bạn phòng ngừa tình trạng táo bón và đầy hơi hiệu quả.

Hàm lượng kali cao trong sầu riêng là "vũ khí" tuyệt vời giúp điều hòa huyết áp. Kali giúp thư giãn các mạch máu, từ đó làm giảm áp lực lên hệ thống tim mạch. Ngoài ra, chất xơ và các hợp chất thực vật trong sầu riêng còn có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa lão hóa và làm đẹp da

Nhờ hàm lượng Vitamin C và các chất chống oxy hóa cực cao, sầu riêng giúp cơ thể tăng cường sản sinh collagen. Collagen là thành phần cốt lõi giúp da duy trì độ đàn hồi, làm mờ các nếp nhăn và vết thâm nám. Thưởng thức sầu riêng đúng cách sẽ mang lại cho bạn làn da mịn màng, tươi trẻ từ sâu bên trong.

Cải thiện tâm trạng, giúp ngủ ngon sâu giấc

Nếu bạn thường xuyên bị căng thẳng hoặc mất ngủ, sầu riêng có thể là một giải pháp tự nhiên. Loại quả này chứa tryptophan - một loại axit amin thiết yếu. Khi đi vào cơ thể, tryptophan sẽ chuyển hóa thành serotonin (hormone hạnh phúc) và melatonin (hormone giấc ngủ). Chúng giúp bạn giải tỏa lo âu, thư giãn tinh thần và dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng chống bệnh ung thư

Các chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid trong sầu riêng có khả năng trung hòa các gốc tự do – nguyên nhân chính gây ra các tổn thương tế bào và hình thành khối u. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy chiết xuất từ sầu riêng có thể ngăn chặn sự thuyên giảm và lây lan của các tế bào ung thư vú.

Một số lưu ý khi ăn sầu riêng

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, khi sử dụng sầu riêng kết hợp với uống rượu có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe. Bởi vì trong sầu riêng có chứa các hợp chất tương tự như lưu huỳnh có thể ngăn rượu được chuyển hóa hoàn toàn, từ đó khiến mức nồng độ cồn trong máu bị tăng cao, gây ra các tình trạng như buồn nôn, nôn mửa, hoặc tim đập nhanh. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, bạn nên tránh uống rượu và ăn sầu riêng cùng một lúc.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, ăn sầu riêng cũng có thể gây ra các phản ứng dị ứng, vấn đề ở dạ dày, tiêu chảy, hoặc đầy hơi. Hạt sầu riêng có thể gây khó thở đối với một số người.

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân, nên hạn chế ăn sầu riêng, bởi vì nó có chứa 13 gram chất béo và 357 calo có thể làm tăng cân.