Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp ôm trọn vận đỏ nhất năm, tiền tiêu rủng rỉnh tài lộc vô tận dồi dào, cuối đời hưởng phúc

Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7, Chủ Nhật), tuổi Thân sẽ có một túi tiền rủng rỉnh. Con giáp này nhận được tiền lương, tiền thưởng vì đã cố gắng trong công việc suốt thời gian qua. Ai cũng muốn tiếp tục ký hợp tác với bản mệnh.

Khi đã hoàn thành được một mục tiêu, tuổi Thân nên nhanh chóng tìm ra một mục tiêu khác có tính thách thức cao hơn, như vậy mới không ngừng tiến bộ. Còn nếu quá dễ dàng thỏa mãn, bản mệnh sẽ dễ dàng bị người khác vượt qua.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7, Chủ Nhật), Chính quan soi sáng con đường công danh, thi cử của đương số. Trí thông minh của con giáp nhanh nhẹn, khôn khéo này được phát huy tối đa. Một số kế hoạch tưởng chừng thất bại nhưng qua tay Hợi lại ngon lành hơn cả mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp chiếu mệnh, Hợi sẽ gặp nhiều may mắn và gặt hái được nhiều thành quả trong lĩnh vực đầu tư. Họ cũng sẽ gặp may mắn trong thị trường chứng khoán, xổ số, bốc thăm trúng thưởng hoặc mua hàng giá hời, một ngày nhiều niềm vui nhỏ về tiền tìm tới Hợi.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7, Chủ Nhật), Chính Tài báo tin vui là Mùi sẽ có một số khoản thu kha khá từ bên ngoài, năng nhặt thì sẽ chặt bị. Chỉ là bạn nên chú ý hơn nữa trong việc chi tiêu, mua sắm, đừng để bản thân lâm vào cảnh rỗng túi, nhất là các bạn nữ thường xuyên có thói quen đặt hàng trên mạng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Mộc Thổ bất dung cho biết nguyên nhân các cặp đôi ít nói chuyện với nhau trong hôm nay là do cả 2 bạn đều không đặt nặng chuyện tình cảm và điều đó rất dễ dẫn đến sự chán nản. Trong thời gian tới, bạn nên tạm gác lại tất cả và ăn ngủ đủ giấc để cải thiện tâm trạng hiện tại.

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