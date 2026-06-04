Từ ngày 4/6 đến 24/6, 3 con giáp đón vận mệnh rực rỡ, vàng bạc bủa vây tiền tiêu từng quyển không ngừng nghỉ

Tâm linh - Tử vi 04/06/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đón vận mệnh rực rỡ, vàng bạc bủa vây tiền tiêu từng quyển không ngừng nghỉ từ ngày 4/6 đến 24/6 này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Từ ngày 4/6 đến 24/6, bạn là con giáp hay khẩu chiến nhưng nhờ có Lục Hợp mà tuổi Mão dễ tìm được tiếng nói chung, có người hiểu hết được các câu chuyện mà bạn nói ra. Thậm chí họ còn có thể đưa ra cho bạn những gợi ý vô cùng khôn ngoan.

Từ ngày 4/6 đến 24/6, 3 con giáp đón vận mệnh rực rỡ, vàng bạc bủa vây tiền tiêu từng quyển không ngừng nghỉ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan giúp con giáp tuổi Mão có thể đẩy nhanh tốc độ công việc ở mức cao vào trong ngày này. Bạn có thể xử lý một lượng lớn công việc khi có động lực và mục tiêu rõ ràng. Thổ - Mộc xung khắc sức khỏe của bản mệnh không được tốt cho lắm, do đó bản mệnh không được chủ quan. Bạn chớ nên bỏ qua các dấu hiệu bất thường của cơ thể, dù là đau xương, khớp. 

Con giáp tuổi Dần 

Từ ngày 4/6 đến 24/6, tuổi Dần may mắn gặp được cục diện Tuất Dần bán hợp. Đây là điềm báo thuận lợi khi mà con giáp này có được những nguồn thu nhập mới, dù ít nhưng cũng đủ để giải quyết các vấn đề cấp thiết trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tuổi Dần cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình nếu không muốn vướng vào những vụ tranh chấp, thị phi với kẻ tiểu nhân..

Từ ngày 4/6 đến 24/6, 3 con giáp đón vận mệnh rực rỡ, vàng bạc bủa vây tiền tiêu từng quyển không ngừng nghỉ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Mộc khắc Thổ, mối quan hệ giữa tuổi Dần và người nhà không được như ý muốn, nguyên nhân có thể là do đôi bên có những ý kiến mâu thuẫn với nhau. Không nên khăng khăng theo ý mình và bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý.

Con giáp tuổi Thân 

Từ ngày 4/6 đến 24/6, tuổi Thân thể hiện năng lực, cần phải hiểu rõ khi nào thì nên nắm lấy trách nhiệm, khi nào thì cần phải giao phó nó cho người khác. Ôm đồm quá không ổn chút nào, nhất là trong những lúc bản mệnh không thực sự sung sức.

Từ ngày 4/6 đến 24/6, 3 con giáp đón vận mệnh rực rỡ, vàng bạc bủa vây tiền tiêu từng quyển không ngừng nghỉ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, bản mệnh đừng đưa ra những nhận xét tiêu cực về đối phương. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực, họ sẽ khó thông cảm cho lời nói của bản mệnh, do đó, có thể sự căng thẳng này kéo dài.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

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