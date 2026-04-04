Loại cá rẻ tiền bán đầy chợ Việt được người Mỹ vinh danh "tốt nhất thế giới": Ăn đúng cách bổ dưỡng đủ đường

Dinh dưỡng 04/04/2026 05:00

Cá mòi nổi tiếng là loại cá có hương vị thơm ngon với hàm lượng dinh dưỡng cao. Vậy những lợi ích mà loài cá này mang lại cho sức khỏe của con người là gì, bạn đã biết chưa?

Cleveland Clinic (Mỹ) - một trong những hệ thống y tế hàng đầu thế giới từng công bố danh sách những loại cá tốt nhất nên bổ sung vào thực đơn. Đáng chú ý, có cá mòi, loại cá phổ biến ở Việt Nam, bán đầy chợ với giá khá rẻ.

Loại cá rẻ tiền bán đầy chợ Việt được người Mỹ vinh danh 'tốt nhất thế giới': Ăn đúng cách bổ dưỡng đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cá mòi từ lâu đã được xem là một trong những loại thực phẩm nhỏ nhưng giàu giá trị dinh dưỡng, đặc biệt có lợi cho sức khỏe tim mạch và hệ xương. Việc ăn cá mòi đúng cách không chỉ giúp phòng ngừa nguy cơ đột quỵ mà còn cung cấp một lượng canxi đáng kể cho cơ thể. Đây là một trong những loại cá chứa nhiều axit béo omega-3 - một dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ tim mạch.

Công dụng của cá mòi đối với sức khỏe 

Nhờ sở hữu hàm lượng dinh dưỡng cao nên thịt cá mòi mang lại lợi ích cực kỳ tốt đối với sức khỏe của con người.

Hỗ trợ xương khớp, phòng chống ung thư

Loài cá mòi có thể giúp cơ thể người phòng và chống được bệnh ung thư hiệu quả. Bên cạnh đó, cá còn chứa nhiều canxi, photpho - đều là những dưỡng chất cần thiết để tăng cường sức khỏe và độ dẻo dai cho xương khớp.

Loại cá rẻ tiền bán đầy chợ Việt được người Mỹ vinh danh 'tốt nhất thế giới': Ăn đúng cách bổ dưỡng đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch, giúp giảm cân

Cá mòi có hàm lượng vitamin D dồi dào kết hợp cùng các dưỡng chất cần thiết khác, sẽ hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể một cách tốt nhất. Ngoài ra, nhờ lượng chất đạm nhiều, ít chất béo, cùng acid omega 3 đóng vai trò trung hòa lượng mỡ có trong cơ thể, sẽ giúp người ăn đạt được lợi ích là đẹp da, no lâu… Vì vậy, loại cá này cũng đặc biệt thích hợp góp mặt trong khẩu phần ăn cho những ai bị béo phì, tiểu đường hay đang muốn giảm cân.

Tốt cho tim mạch

Trong cá mòi có chứa hàm lượng axit béo omega 3 rất tốt cho cơ thể. Dưỡng chất omega 3 có thể hỗ trợ làm giảm mức triglyceride và cholesterol không lành mạnh trong máu. Từ đó, giúp hệ thống tim mạch luôn được khỏe mạnh.

Chống giảm và viêm đau khớp

Những khoáng chất dinh dưỡng như canxi, photpho, selen… của cá mòi còn góp phần làm giảm bớt được triệu chứng viêm khớp. Đồng thời ngăn ngừa máu đông, phòng chống quá trình lão hóa xương ở người lớn tuổi. Bên cạnh đó, theo các nghiên cứu dinh dưỡng khuyến khích, ăn cá mòi thường xuyên sẽ luôn đảm bảo cung cấp cho cơ thể đầy đủ những dưỡng chất cần thiết để phát triển toàn diện.

Loại cá rẻ tiền bán đầy chợ Việt được người Mỹ vinh danh 'tốt nhất thế giới': Ăn đúng cách bổ dưỡng đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có thể ăn cá mòi mỗi ngày không?

Mặc dù cá mòi rất tốt cho sức khỏe nhưng ăn cá mòi đóng hộp mỗi ngày không phải là ý kiến hay. Nguyên nhân là chúng chứa hàm lượng natri cao, vì vậy chỉ nên ăn cá mòi đóng hộp ở mức độ vừa phải, chẳng hạn như hai hoặc ba lần một tuần như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng.

Tuy cá mòi đóng hộp vẫn giàu chất dinh dưỡng nhưng chúng không lành mạnh bằng các loại cá tươi. Cá mòi tươi lành mạnh hơn nhiều so với cá đóng hộp, vì vậy có thể ăn cá mòi tươi và các loại cá tươi khác hơn ba lần một tuần.

Cá nục không chỉ là một món ăn dân dã, "đưa cơm" trong mâm cơm người Việt mà còn được mệnh danh là một loại "siêu thực phẩm" từ đại dương nhờ bảng thành phần dinh dưỡng ấn tượng.

