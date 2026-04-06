Bạn có đang "thanh lọc" hay "đầu độc" cơ thể? Những lưu ý sống còn khi uống nước nghệ thường xuyên

Dinh dưỡng 06/04/2026 11:30

Nghệ tươi là một loại gia vị không thể thiếu trong ẩm thực Việt Nam, đồng thời còn được xem là “thần dược” từ thiên nhiên với nhiều công dụng tuyệt vời trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý khác nhau. Nhưng không phải ai cũng biết cách tận dụng đúng cách.

Trong những năm gần đây, củ nghệ dần trở thành một trong những lựa chọn quen thuộc của nhiều người quan tâm đến sức khỏe. Không chỉ là loại gia vị phổ biến trong gian bếp, nghệ (tên khoa học: Curcuma longa) còn chứa hoạt chất quý giá – curcumin, mang lại nhiều tác động tích cực cho cơ thể nếu được sử dụng đúng cách và đều đặn.

Bạn có đang 'thanh lọc' hay 'đầu độc' cơ thể? Những lưu ý sống còn khi uống nước nghệ thường xuyên - Ảnh 1
Vậy điều gì thực sự xảy ra khi bạn duy trì thói quen uống nước nghệ thường xuyên?

Công dụng khi uống nước nghệ 

Chữa viêm khớp: Uống nước nghệ cung cấp cho bạn chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Nó cũng có đặc tính chống viêm, giúp giảm đau khớp và cứng khớp.

Ngăn ngừa bệnh Alzheimer: Curcumin, hợp chất hoạt động trong củ nghệ, sẽ làm giảm viêm trong não và ngăn chặn tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra. Điều đó có nghĩa là nó có thể giúp ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác và bệnh Alzheimer.

Giảm nguy cơ ung thư: Các chất chống oxy hóa trong nghệ có thể giúp tiêu diệt các gốc tự do và các tế bào bất thường liên quan đến ung thư.

Chống rối loạn tiêu hóa: Uống nước nghệ có thể làm giảm các triệu chứng khó tiêu và giảm lượng axit dư thừa trong dạ dày, ngăn ngừa loét và trào ngược axit. Nó cũng làm tăng sự trao đổi chất, kích thích nhu động ruột.

Bạn có đang 'thanh lọc' hay 'đầu độc' cơ thể? Những lưu ý sống còn khi uống nước nghệ thường xuyên - Ảnh 2
Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Thường xuyên uống nước ép nghệ là cách tuyệt vời để kiểm soát mức cholesterol xấu và chất béo trung tính. Chất chống oxy hóa giúp loại bỏ chất béo tích tụ trong động mạch của bạn, điều đó có nghĩa là chúng có thể ngăn ngừa các rối loạn như xơ cứng động mạch.

Thúc đẩy sức khỏe gan: Nghệ cũng giúp tạo ra sự cân bằng giữa bilirubin và mật, hai chất tiết quan trọng để duy trì sức khỏe của gan. Các chất dinh dưỡng thiết yếu của nó tối ưu hóa chức năng gan đồng thời giảm viêm, tích tụ độc tố và chất béo.

Ngăn ngừa lão hóa sớm: Thức uống tự nhiên này không chỉ có tác dụng chống lão hóa tế bào từ bên trong mà còn giúp ích rất nhiều trong việc ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm trên da và tóc của bạn. 

Bạn có đang 'thanh lọc' hay 'đầu độc' cơ thể? Những lưu ý sống còn khi uống nước nghệ thường xuyên - Ảnh 3
Những đối tượng hạn chế sử dụng nước nghệ tươi đun sôi

 

Người thiếu máu: Nghệ có tác dụng làm thông máu, tan máu bầm trong cơ thể nên người bị thiếu máu không nên dùng.

Người tiểu đường: Uống tinh bột nghệ có thể làm giảm lượng đường trong máu giúp kiểm soát bệnh ở người tiểu đường. Điều này có nghĩa là những người mắc bệnh tiểu đường hoặc huyết áp nên cẩn thận khi dùng nghệ tươi hoặc tinh bột nghệ. Tốt nhất nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi sử dụng.

Người chuẩn bị phẫu thuật: Những người chuẩn bị phẫu thuật nên hạn chế dùng nghệ trong khoảng hai tuần trước khi phẫu thuật, vì nghệ có khả năng ngăn ngừa đông máu, gây chảy máu nhiều, khó kiểm soát trong và sau phẫu thuật

Bạn có đang 'thanh lọc' hay 'đầu độc' cơ thể? Những lưu ý sống còn khi uống nước nghệ thường xuyên - Ảnh 4
Lưu ý khi sử dụng nước nghệ tươi đun sôi

Mặc dù nghệ tốt cho sức khoẻ nhưng bạn cũng cần lưu ý khi sử dụng:

Khi dùng nghệ tươi bạn cần pha với nước ấm và mật ong để tăng cường tác dụng và khả năng hấp thụ.

Để hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, nên uống nghệ tươi sau khi ăn 1 giờ để có hiệu quả tốt nhất.

Không nên uống khi bụng đói sẽ làm giảm tác dụng hoặc tác dụng phụ.

Khi đắp mặt nạ tinh bột nghệ không nên để trên da quá lâu khoảng 10 - 15 phút. Sau khi đắp mặt nạ, dùng nước ấm, sữa tươi, sữa chua không đường hoặc nước hoa hồng để rửa sạch lớp nghệ vàng còn lại.

Bạn có đang 'thanh lọc' hay 'đầu độc' cơ thể? Những lưu ý sống còn khi uống nước nghệ thường xuyên - Ảnh 5
Khi dùng nghệ làm thuốc hỗ trợ điều trị bệnh, cần kiên trì sử dụng và tuân thủ liều lượng mà bác sĩ chỉ định.

Bạn có đang bỏ lỡ "thời điểm vàng" để nước ép cà chua phát huy công dụng?

Bạn có đang bỏ lỡ "thời điểm vàng" để nước ép cà chua phát huy công dụng?

Cà chua là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Không chỉ dùng để chế biến món ăn, cà chua còn có thể ép lấy nước, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết uống nước ép cà chua đúng cách để phát huy tối đa công dụng.

