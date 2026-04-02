Sẽ ra sao nếu bạn duy trì ăn rau diếp cá? "Thần dược" dưỡng nhan và sức khỏe 0 đồng ít người tận dụng

Dinh dưỡng 02/04/2026 11:30

Rau diếp cá là thực phẩm quen thuộc giúp tăng hương vị cho món ăn. Bên cạnh đó, nhiều người còn sử dụng loại rau này có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Rau diếp cá thuộc nhóm cây thảo, sống lâu năm, cao khoảng chừng 20 - 40 cm. Thân rễ diếp cá mọc ngầm dưới mặt đất. Rau diếp cá có hoa màu vàng nhạt và lá cây hình tim, màu xanh sẫm, mọc so le. Lá diếp cá khi vò nát có mùi hơi tanh như mùi cá.

Ở Việt Nam, trước đây rau diếp cá mọc hoang dại nhiều ở các tỉnh miền núi, trung du và đồng bằng. Sau này, rau diếp cá được đưa về trồng ở vườn để làm thực phẩm cũng như làm thuốc giúp cải thiện các tình trạng sức khỏe.

Toàn bộ các bộ phận của rau diếp cá đều chứa tinh dầu. Thành phần hợp chất trong tinh dầu này chủ yếu là nhóm aldehyt và dẫn xuất ceton như methynol ceton, ... và 3-oxodocecanal có tác dụng giống như kháng sinh giúp kháng khuẩn.

Tác dụng của rau diếp cá

Nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú, rau diếp cá mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe:

Giúp trị mụn, làm đẹp da: Với đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn, rau diếp cá thường được dùng để làm dịu vùng da bị mụn, giảm sưng đỏ và hạn chế thâm nám.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Một số nghiên cứu cho thấy, các hoạt chất trong rau diếp cá giúp ổn định lượng đường trong máu, có lợi cho người bị tiểu đường.

Kiểm soát cân nặng: Nước rau diếp cá giúp giảm mỡ thừa và thanh lọc cơ thể, phù hợp cho người ăn kiêng.

Lợi tiểu, giải độc: Rau diếp cá giúp lợi tiểu, hỗ trợ đào thải độc tố, làm mát gan và giảm tình trạng tiểu buốt, tiểu rắt.

Hỗ trợ điều trị viêm phổi, nhiễm trùng: Nhờ tính kháng khuẩn tự nhiên, rau diếp cá được dùng trong nhiều bài thuốc Đông y giúp hỗ trợ điều trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp.

Tăng sức đề kháng: Ăn rau diếp cá ở mức hợp lý giúp kích thích sản sinh tế bào miễn dịch, tăng khả năng chống lại bệnh tật.

Ăn diếp cá hằng ngày có tốt không?

Diếp cá là một nguồn dồi dào các chất dinh dưỡng như vitamin A, vitamin C, chất xơ và các khoáng chất. Ăn diếp cá hằng ngày rất tốt cho sức khỏe, nhưng không nên lạm dụng quá nhiều.

Đối với người lớn, mỗi ngày chỉ cần sử dụng từ 10 - 12g rau diếp cá khô để đun trà hoặc 20 - 40g rau diếp cá tươi để ăn sống hoặc ép nước.

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng thuốc, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc nhân viên y tế để biết lượng diếp cá phù hợp với cơ thể và tình trạng sức khỏe của bạn.

Lưu ý khi ăn diếp cá

Một số lưu ý khi ăn diếp cá để tránh các tác hại không mong muốn xảy ra:

Trước khi sử dụng rau diếp cá, cần rửa sạch và ngâm trong nước muối loãng để khử trùng và loại bỏ vi khuẩn, giun sán.

Không nên ăn hoặc uống quá nhiều rau diếp cá trong một ngày.

Hạn chế uống nước rau diếp cá khi đói vì thành phần có chứa nhiều vitamin C có thể gây hại cho dạ dày.

Những người có bệnh về bụng yếu, thể trạng hàn hoặc hay bị lạnh chân tay nên tránh uống nước rau diếp cá sau 10 giờ tối.

Thường xuyên ăn rau diếp cá, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

