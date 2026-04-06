Từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch, 3 con giáp sau đây sẽ ‘ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG’ cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực

Tâm linh - Tử vi 06/04/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp sau đây sẽ ‘ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG’ cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch, công việc tuổi Tỵ được Tam Hội tương trợ nên công việc thuận lợi, không có rắc rối xảy ra trong ngày, nghỉ ngơi thoải mái. Bạn được mọi người yêu quý, giúp đỡ, dễ mà có thành tích tốt trong sự nghiệp ở thời gian tới. 

Từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch, 3 con giáp sau đây sẽ ‘ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG’ cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cục diện hai hành Hỏa tương hòa nên dãy nghe theo trái tim mình nhiều hơn Tỵ nhé. Chỉ cần bạn bớt chút thời gian thăm hỏi người mà mình thầm thương trộm nhớ thì biết đâu vào một ngày gần đây họ sẽ trở thành một nửa đích thực của bạn.

 

Vận tài lộc chịu ảnh hưởng từ Thiên Ấn nên tuổi này khôn khéo, có đầu óc làm ăn, ham kiếm tiền nhưng không được hưởng thụ. Số vất vả làm ra tiền nhưng không được tiêu nhiều, toàn phải để người thân trong nhà quản lý giùm.

Con giáp tuổi Ngọ 

Từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch, Tam Hội nâng bước, người tuổi Ngọ làm quen được với đối tác hoặc đồng nghiệp có chung ý tưởng và chung chí hướng phấn đấu trong ngày hôm nay. Đôi bên có thể trao đổi mọi việc với nhau thường xuyên và giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch, 3 con giáp sau đây sẽ ‘ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG’ cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế đang thu được lợi nhuận đều đặn từ những mối đầu tư trước đó của mình. Bạn phán đoán đúng tình hình và đưa ra những quyết định dứt khoát, vì thế dễ trở thành người dẫn đầu xu hướng, thu được tiền về túi nhanh chóng.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần ở hướng Đông Bắc và Tài thần ở hướng Nam.

Con giáp tuổi Mùi 

Từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch, ảnh hưởng của Chính tài nên Mùi không bị thất thoát tiền bạc. Tiền bạc ổn định do công việc chính và công việc làm thêm đều rất ổn. Có lẽ sự thông minh của bạn là lợi thế lớn nhất trong công việc, con giáp chăm chỉ này chỉ muốn an ổn kiếm tiền chứ không thích sân si với bất cứ ai.

Từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch, 3 con giáp sau đây sẽ ‘ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG’ cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc nhiều sự phiền hà do Tương Phá cản trở. Đôi lúc sự thẳng thắn của bạn trong công việc lại phản tác dụng, nên phải tùy cơ ứng biến, đừng thấy ai cũng góp ý. Hôm nay bản mệnh có điềm báo xấu trong việc ký kết hợp đồng, xin việc, thi cử.

Về chuyện tình cảm thì tử vi nhắc nhở bạn nên nghiêm túc hơn trong các mối quan hệ của mình kẻo chọn nhầm người. Ngày không tốt cho việc cầu tự con cái, kết hôn, chơi nhà, kết bạn, không nên giao lưu với người lạ.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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