Danh tính tài xế dừng xe, lao ra bế cháu bé đứng giữa quốc lộ gây xúc động

Theo Trạm CSGT Phú Lộc, tình huống xảy ra tại km860 trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Phú Lộc, thành phố Huế. Đơn vị đã liên hệ để biểu dương hành động tốt của tài xế và giải thích tình huống để người này đỡ hoang mang về việc sẽ bị xử phạt khi dừng xe giữa đường.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 5/4, lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc, thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Huế cho biết đã nắm thông tin sự việc cháu bé băng qua quốc lộ 1 được tài xế xe tải kịp thời hỗ trợ đưa vào khu vực an toàn.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện video ghi cảnh tài xế xe tải lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn qua xã Phú Lộc, tài xế phát hiện bé gái khoảng hơn 1 tuổi chập chững băng qua đường.

Tài xế đã nhanh trí bóp còi ra hiệu lệnh cho các xe chạy cùng chiều phía sau để cảnh báo tình huống nguy hiểm, sau đó kịp thời đưa cháu bé vào khu vực an toàn.

Sự việc được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Rất nhiều người đã vào bình luận, thể hiện sự thán phục trước hành động kịp thời của tài xế.

Tài xế xe tải phản ứng nhanh khi thấy cháu bé chập chững băng qua quốc lộ 1 - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân trí, anh Lý Văn Tố (SN 1995, trú tại Thanh Khê, Đà Nẵng), người đã kịp thời ứng cứu cháu bé băng qua đường trong tình huống nguy hiểm cho biết sự việc xảy ra vào chiều 4/4.

Vào lúc 15h35, anh Tố điều khiển xe tải biển số 29A-083.47 chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam để trở về Đà Nẵng sau khi giao hàng xong ở Huế. Khi đến địa phận xã Phú Lộc, anh Tố phát hiện bé gái đứng bên lề quốc lộ, sau đó chạy ra đứng giữa làn xe chạy, tài xế liên tục bóp còi để các xe phía sau cảnh giác.

Khi thấy cháu bé chui qua một khe hở ở lan can giữa đường để sang làn xe đối diện, nam tài xế nhanh chóng dừng xe, kịp thời chạy đến bế bé trước nhiều phương tiện đang chạy tới.

Theo anh Tố, thời điểm đó có một ô tô con chạy tới nhưng may mắn đánh lái kịp thời, tránh được một vụ va chạm nguy hiểm. Sau đó, anh đưa bé gái trở lại, bàn giao cho người nhà rồi tiếp tục hành trình.