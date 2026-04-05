Lý do biển Vũng Tàu đổi màu xanh tím bất thường, váng nổi và bốc mùi hôi

Đời sống 05/04/2026 05:15

Nước biển tại một số bãi tắm ở Vũng Tàu hiện có màu xanh lục và màu tím lạ lẫm nghi do vi tảo.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 4/4, du khách bất ngờ khi nước biển khu vực phường Vũng Tàu và phường Rạch Dừa (TP.HCM) có màu xanh lục và màu tím lạ lẫm. Từ khu vực biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu) kéo dài đến bãi tắm Long Cung (phường Rạch Dừa), nước biển ở sát bờ có màu xanh lục khác lạ. Trong khi đó, khu vực xa bờ có màu xanh dương tạo sự tương phản rõ rệt. Mỗi khi sóng vỗ, các mảng xanh lục dạt vào bãi cát. Trong mảng xanh còn có một ít cá nhỏ chết ở một số nơi.

 

Ngoài ra, một số ao nước ở bãi biển có hiện tượng chuyển sang màu tím và bốc mùi hôi khó chịu. 

Việc này khiến nhiều du khách không khỏi lo ngại, không dám xuống biển tắm. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, hiện tượng nước biển chuyển màu xanh lục thỉnh thoảng vẫn xảy ra trong những ngày nắng nóng.

Lý do biển Vũng Tàu đổi màu xanh tím bất thường, váng nổi và bốc mùi hôi - Ảnh 1
Một số ít cá con lẩn vào mảng xanh dạt vào bờ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nguyên nhân được cho là tảo phát triển mạnh, nước nóng lên khiến tảo chết dạt vào bờ. Còn phần nước có màu tím được cho là tảo chết nhiều đang phân hủy.

"Hiện tượng này thỉnh thoảng vẫn xảy ra nhưng chỉ một đến hai ngày là hết, sau đó nước biển sẽ quay về bình thường", một người dân địa phương giải thích rõ hơn.

Về việc cá nhỏ chết cục bộ, người dân giải thích chủ yếu là cá nhỏ do ngư dân đánh bắt nhưng thu gom không hết rồi bị sóng đánh vào bờ chứ không phải hiện tượng cá chết bất thường do vi tảo.

Trước đó, hiện tượng nước biển chuyển sang màu xanh lá từng xuất hiện ở biển Vũng Tàu khiến du khách hoang mang.

Sau đó cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước biển xét nghiệm và kết luận nguyên nhân do trong nước có vi tảo Noctiluca scintillans.

 

Nước biển có màu tím và mùi hôi bất thường nghi do tảo chết đang phân hủy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Nước biển có màu tím và mùi hôi bất thường nghi do tảo chết đang phân hủy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Đây là loại tảo phân bố rộng, mật độ có thể thay đổi tùy thời điểm nhưng không sản sinh độc tố, không ảnh hưởng đến việc người dân, du khách vui chơi tắm biển.

Loài tảo Noctiluca scintillans (còn gọi là tảo giáp, tảo phát quang) phân bố rộng, có thể tìm thấy trên toàn thế giới, ở gần vùng nước ven bờ. Mật độ thay đổi tùy theo độ mặn, nhiệt độ và hàm lượng dinh dưỡng trong nước biển.

Cơ quan chức năng khẳng định tảo Noctiluca scintillans không sản sinh độc tố và nước biển chuyển màu xanh lục là hiện tượng tự nhiên.

Ngày 4/4, UBND xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với đơn vị chức năng xác minh vụ tai nạn lao động tại công trường đường nối nút giao IC15 Cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Xem thêm
Từ khóa:   tảo chết đang phân hủy biển Vũng Tàu tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Video 1 giờ 11 phút trước
Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Video 1 giờ 41 phút trước
Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

