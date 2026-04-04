Một trong 3 nạn nhân bỏng nặng khi chữa cháy rừng ở Điện Biên đã tử vong

Đời sống 04/04/2026 17:01

Giám đốc Sở Y tế Điện Biên Phạm Giang Nam cho biết, một trong 3 bệnh nhân bỏng nặng trong vụ cháy rừng đã tử vong là ông Lò Văn Nam (sinh năm 1973) ở tổ dân phố 1, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, chiều 4/4, ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho biết, bệnh nhân Lò Văn N (SN 1973, trú tại tổ dân phố 1, xã Na Sang) bị bỏng độ 2,3 với diện tích khoảng 95% cơ thể, hai chân bỏng độ 4 đã tử vong.

Theo ông Nam, khoảng 11h ngày 4.4, khi chuyển 3 bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đi Hà Nội, đến địa phận xã Mường Ảng thì bệnh nhân Lò Văn N diễn biến nặng.

Dù đã phối hợp cấp cứu tại Trung tâm Y tế Mường Ảng nhưng nạn nhân Lò Văn N không qua khỏi. Hiện nạn nhân đã được xe chuyên dụng đưa về gia đình tại tổ dân phố 1, xã Na Sang để mai táng theo phong tục địa phương.

Một trong 3 người dân bị bỏng nặng khi chữa cháy rừng ở Điện Biên đã tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 13h30 ngày 3/4, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại khu vực rừng thuộc tổ dân phố 1, xã Na Sang.

Trong quá trình dập lửa, đã có 4 người bị thương; trong đó 3 người bị thương nặng đã chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị; 1 bệnh nhân bỏng nhẹ đang điều trị tại Trung tâm Y tế Na Sang.

Ngoài nạn nhân Lò Văn N, danh tính 2 bệnh nhân bị bỏng nặng đều cư trú tại tổ dân phố 1, xã Na Sang, gồm: Lù Văn T (SN 1983) bị bỏng độ 2,3, diện tích tổn thương khoảng 95% cơ thể và Lò Văn B (SN 2001) bị bỏng độ 2,3, diện tích tổn thương khoảng 95% cơ thể.

