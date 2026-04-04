Cháy nhà do nấu ăn, 2 thành viên cứu hỏa bị ngạt khói

Tham gia chữa cháy ngôi nhà ở phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), 1 cảnh sát và 1 thành viên an ninh trật tự cơ sở bị ảnh hưởng sức khoẻ do hít phải khói.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 4/4, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám vừa kịp thời xử lý một vụ cháy và hướng dẫn người dân thoát nạn an toàn.

Theo đó, khoảng 19h14 ngày 3/4, một nhà dân ở số 9, ngõ Đường Tàu (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) xảy ra cháy tại khu vực bếp trên tầng 3. Người dân cho biết nguyên nhân ban đầu do sơ suất trong quá trình đun nấu.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Công an phường cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở đang ứng trực đã nhanh chóng có mặt, sử dụng phương tiện tại chỗ khống chế đám cháy, không để lan rộng.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, tổ công tác đồng thời tiếp cận hiện trường, trực tiếp hướng dẫn và đưa 2 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, không để xảy ra thiệt hại về người.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, một cán bộ cảnh sát trật tự và một thành viên lực lượng an ninh trật tự cơ sở bị ảnh hưởng do hít phải khói, được đưa tới Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi, điều trị. Hiện tại, sức khỏe hai người đã ổn định.

Một cán bộ cảnh sát và một thành viên lực lượng an ninh trật tự cơ sở bị ảnh hưởng do hít phải khói - Ảnh: VietNamNet

Vụ việc cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng công an cơ sở trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đồng thời là lời cảnh báo người dân cần nâng cao ý thức, đảm bảo an toàn khi sinh hoạt, đặc biệt trong quá trình đun nấu.

