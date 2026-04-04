Cháy nhà do nấu ăn, 2 thành viên cứu hỏa bị ngạt khói

Đời sống 04/04/2026 16:41

Tham gia chữa cháy ngôi nhà ở phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), 1 cảnh sát và 1 thành viên an ninh trật tự cơ sở bị ảnh hưởng sức khoẻ do hít phải khói.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 4/4, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám vừa kịp thời xử lý một vụ cháy và hướng dẫn người dân thoát nạn an toàn.

Theo đó, khoảng 19h14 ngày 3/4, một nhà dân ở số 9, ngõ Đường Tàu (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) xảy ra cháy tại khu vực bếp trên tầng 3. Người dân cho biết nguyên nhân ban đầu do sơ suất trong quá trình đun nấu.

 

Ngay khi phát hiện vụ việc, Công an phường cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở đang ứng trực đã nhanh chóng có mặt, sử dụng phương tiện tại chỗ khống chế đám cháy, không để lan rộng.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy - Ảnh: VTC News 

Theo thông tin từ VTC News, tổ công tác đồng thời tiếp cận hiện trường, trực tiếp hướng dẫn và đưa 2 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, không để xảy ra thiệt hại về người.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, một cán bộ cảnh sát trật tự và một thành viên lực lượng an ninh trật tự cơ sở bị ảnh hưởng do hít phải khói, được đưa tới Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi, điều trị. Hiện tại, sức khỏe hai người đã ổn định.

Một cán bộ cảnh sát và một thành viên lực lượng an ninh trật tự cơ sở bị ảnh hưởng do hít phải khói - Ảnh: VietNamNet

Vụ việc cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng công an cơ sở trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đồng thời là lời cảnh báo người dân cần nâng cao ý thức, đảm bảo an toàn khi sinh hoạt, đặc biệt trong quá trình đun nấu.

Danh tính nam thanh niên thoát chết thần kỳ sau khi rơi từ tầng 7 xuống đất

Danh tính nam thanh niên thoát chết thần kỳ sau khi rơi từ tầng 7 xuống đất

Sáng 4/4, một vụ tai nạn xảy ra tại căn hộ cho thuê trên đường Dã Tượng (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Theo đó, một nam thanh niên rơi từ tầng 7 xuống đất nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Nạn nhân là anh H., sinh năm 1995, quê Đà Nẵng.

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Sao quốc tế 15 phút trước
Bị quá tải, thang máy đột ngột rơi xuống đất, 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Bị quá tải, thang máy đột ngột rơi xuống đất, 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Video 33 phút trước
Người phụ nữ giả làm khách hàng để cướp đồ trang sức rồi rút súng đe dọa trước khi bỏ chạy

Người phụ nữ giả làm khách hàng để cướp đồ trang sức rồi rút súng đe dọa trước khi bỏ chạy

Video 1 giờ 3 phút trước
Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón vàng đón bạc vào nhà, đổi đời giàu có, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, cuộc đời êm ấm

Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón vàng đón bạc vào nhà, đổi đời giàu có, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Sốc: Nữ diễn viên bị nhân viên cứu hộ xâm hại trong lúc đang bất tỉnh không có khả năng kháng cự

Sốc: Nữ diễn viên bị nhân viên cứu hộ xâm hại trong lúc đang bất tỉnh không có khả năng kháng cự

Video 2 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Cái giá đắt cho việc "phiêu" theo phim ngôn tình: Tin lời trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa

Cái giá đắt cho việc "phiêu" theo phim ngôn tình: Tin lời trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa

Tâm sự Eva 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Có nên coi túi xách, trang sức và đồng hồ xa xỉ là khoản đầu tư?

Có nên coi túi xách, trang sức và đồng hồ xa xỉ là khoản đầu tư?

Vì sao “săn” cây muội hồng vi phạm pháp luật?

Vì sao “săn” cây muội hồng vi phạm pháp luật?