Sáng 4/4, một vụ tai nạn xảy ra tại căn hộ cho thuê trên đường Dã Tượng (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Theo đó, một nam thanh niên rơi từ tầng 7 xuống đất nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Nạn nhân là anh H., sinh năm 1995, quê Đà Nẵng.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 4/4, người dân sống gần khu vực trên nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ ngôi nhà cho thuê lưu trú trên đường Dã Tượng. Khi chạy đến kiểm tra, mọi người phát hiện một nam thanh niên nằm bất tỉnh dưới đất nên nhanh chóng báo lực lượng chức năng và gọi xe cấp cứu.

Tại hiện trường, kính ở ban công tầng 7 của ngôi nhà bị vỡ, nhiều mảnh văng xuống dưới. Một số dây cáp viễn thông bị đứt, kính chắn gió của chiếc ô tô 4 chỗ đậu bên dưới cũng bị rạn nứt.

Kính ở ban công tầng 7 bị vỡ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nạn nhân là anh H. (thường trú tại TP Đà Nẵng) thuê phòng ở tầng 4 của ngôi nhà để lưu trú. Khoảng 10h cùng ngày, anh H. đi lên tầng 7 rồi bất ngờ rơi từ ban công xuống dưới. Trong quá trình rơi, nạn nhân va vào hệ thống dây cáp viễn thông và ô tô 4 chỗ trước khi tiếp đất.

Theo Công an phường Nam Nha Trang, anh H. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu. Khi anh H. tỉnh lại, các bác sĩ xác định nạn nhân không bị thương tích nghiêm trọng.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nam-thanh-nien-thoat-chet-than-ky-sau-khi-roi-tu-tang-7-xuong-at-757033.html