Danh tính kẻ đánh người can ngăn sau va chạm xe ở TP.HCM

Đời sống 06/04/2026 05:15

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, ngụ phường Đông Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an phường Dĩ An, TPHCM, tiếp nhận tin báo của người dân về một vụ xô xát,  gây mất trật tự công cộng tại khu phố Bình Đường 1. Công an sau đó đến hiện trường, đưa những người liên quan về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân.

Danh tính kẻ đánh người can ngăn sau va chạm xe ở TP.HCM - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Khắc Phi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, công an xác định lúc 17h ngày 4/4, Nguyễn Khắc Phi lái xe máy va quệt với xe máy do anh Hồ Văn Bảo (SN 1996, quê tỉnh Nghệ An) điều khiển. Sau va chạm, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Quang (SN 1992, quê Gia Lai) là người đi đường thấy đánh nhau nên đến can ngăn. Tuy nhiên, anh Quang bị Phi chửi bới, đánh đập gây thương tích.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào giờ tan tầm, làm nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi dẫn đến ùn tắc, mất trật tự công cộng.

Cắt cửa cuốn, cứu người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng cháy dữ dội

Cắt cửa cuốn, cứu người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng cháy dữ dội

Ngày 5/4, Công an phường Chợ Quán, TPHCM cho biết vừa giải cứu 2 người bị mắc kẹt trong căn nhà cháy.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh người hành hung tin moi

TIN MỚI NHẤT

Chính thức bước qua ngày 7/4/2026, 3 con giáp trăm lần may mắn, vạn lần thành công, giàu nứt đố đổ vách, tiêu tiền thả ga

Chính thức bước qua ngày 7/4/2026, 3 con giáp trăm lần may mắn, vạn lần thành công, giàu nứt đố đổ vách, tiêu tiền thả ga

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Người quen tình cờ thấy tên chồng tôi trên giấy khai sinh của một đứa trẻ lạ, tôi rụng rời tay chân khi tìm đến tận nhà đối chất

Người quen tình cờ thấy tên chồng tôi trên giấy khai sinh của một đứa trẻ lạ, tôi rụng rời tay chân khi tìm đến tận nhà đối chất

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Ô tô cán trúng đứa trẻ trên phố và diễn biến phía sau khiến người xem sốc nặng

Ô tô cán trúng đứa trẻ trên phố và diễn biến phía sau khiến người xem sốc nặng

Video 53 phút trước
'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Người phụ nữ bị biến dạng vòng 3 sau khi chi 100 triệu làm đầy vùng hông

Người phụ nữ bị biến dạng vòng 3 sau khi chi 100 triệu làm đầy vùng hông

Sức khỏe 1 giờ 21 phút trước
Cuối hôm nay (6/4/2026), 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ Lộc Lá hết phần thiên hạ

Cuối hôm nay (6/4/2026), 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ Lộc Lá hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Bơi dưới sông để lấy quả bóng, cậu bé 13 tuổi bất ngờ bị cá sấu tấn công tử vong thương tâm

Bơi dưới sông để lấy quả bóng, cậu bé 13 tuổi bất ngờ bị cá sấu tấn công tử vong thương tâm

Video 1 giờ 53 phút trước
Từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch, 3 con giáp sau đây sẽ ‘ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG’ cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực

Từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch, 3 con giáp sau đây sẽ ‘ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG’ cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Danh tính tài xế dừng xe, lao ra bế cháu bé đứng giữa quốc lộ gây xúc động

Danh tính tài xế dừng xe, lao ra bế cháu bé đứng giữa quốc lộ gây xúc động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Có nên coi túi xách, trang sức và đồng hồ xa xỉ là khoản đầu tư?

Có nên coi túi xách, trang sức và đồng hồ xa xỉ là khoản đầu tư?

Vì sao “săn” cây muội hồng vi phạm pháp luật?

Vì sao “săn” cây muội hồng vi phạm pháp luật?

Giá vàng hôm nay, ngày 6/4/2026: Vừa mở cửa đã giảm mạnh, vàng SJC về dưới 174 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/4/2026: Vừa mở cửa đã giảm mạnh, vàng SJC về dưới 174 triệu đồng/lượng