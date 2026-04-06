Chiều 5/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, trú phường Đông Hòa) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, ngụ phường Đông Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an phường Dĩ An, TPHCM, tiếp nhận tin báo của người dân về một vụ xô xát, gây mất trật tự công cộng tại khu phố Bình Đường 1. Công an sau đó đến hiện trường, đưa những người liên quan về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân.

Đối tượng Nguyễn Khắc Phi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, công an xác định lúc 17h ngày 4/4, Nguyễn Khắc Phi lái xe máy va quệt với xe máy do anh Hồ Văn Bảo (SN 1996, quê tỉnh Nghệ An) điều khiển. Sau va chạm, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Quang (SN 1992, quê Gia Lai) là người đi đường thấy đánh nhau nên đến can ngăn. Tuy nhiên, anh Quang bị Phi chửi bới, đánh đập gây thương tích.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào giờ tan tầm, làm nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi dẫn đến ùn tắc, mất trật tự công cộng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-ke-anh-nguoi-can-ngan-sau-va-cham-xe-o-tphcm-757140.html