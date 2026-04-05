Cắt cửa cuốn, cứu người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng cháy dữ dội

Ngày 5/4, Công an phường Chợ Quán, TPHCM cho biết vừa giải cứu 2 người bị mắc kẹt trong căn nhà cháy.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 5/4, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (phường Chợ Quán), hướng dẫn 2 người thoát nạn an toàn.

Khoảng 1 giờ 45 phút ngày 5/4, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhận tin báo cháy tại nhà dân trên đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán. Thông tin ban đầu cho biết có người đang mắc kẹt bên trong căn nhà đang bốc cháy.

Lực lượng cứu hộ dùng cưa cắt cửa cuốn cứu người - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 5 phối hợp cùng Khu vực 1 đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng xác định ngọn lửa bùng phát bên trong căn nhà cao tầng có cửa cuốn khép kín. Các chiến sĩ đã triển khai phương án cắt cửa cuốn để tiếp cận gốc lửa, đồng thời sử dụng xe thang tiếp cận tầng 6 và thang bộ để tổ chức trinh sát, tìm kiếm người bị nạn.

Cảnh sát giải cứu thành công hai người mắc kẹt trong căn nhà ra ngoài an toàn - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chỉ sau 9 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hai người mắc kẹt được phát hiện và hướng dẫn thoát nạn an toàn. Nhờ xử lý nhanh chóng, lực lượng PCCC đã bảo vệ được hơn 90% diện tích căn nhà.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, các vụ cháy ban đêm thường đặc biệt nguy hiểm do khó phát hiện sớm, ít người hỗ trợ và ngọn lửa dễ lan nhanh. Người dân cần chủ động kiểm tra, tắt thiết bị điện trước khi ngủ, chú ý nguồn nhiệt, chuẩn bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và trang bị thiết bị báo cháy tự động nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ.

