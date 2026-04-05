Cắt cửa cuốn, cứu người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng cháy dữ dội

Đời sống 05/04/2026 14:27

Ngày 5/4, Công an phường Chợ Quán, TPHCM cho biết vừa giải cứu 2 người bị mắc kẹt trong căn nhà cháy.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 5/4, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (phường Chợ Quán), hướng dẫn 2 người thoát nạn an toàn.

Khoảng 1 giờ 45 phút ngày 5/4, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhận tin báo cháy tại nhà dân trên đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán. Thông tin ban đầu cho biết có người đang mắc kẹt bên trong căn nhà đang bốc cháy.

Cắt cửa cuốn, cứu người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng cháy dữ dội - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ dùng cưa cắt cửa cuốn cứu người - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 5 phối hợp cùng Khu vực 1 đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng xác định ngọn lửa bùng phát bên trong căn nhà cao tầng có cửa cuốn khép kín. Các chiến sĩ đã triển khai phương án cắt cửa cuốn để tiếp cận gốc lửa, đồng thời sử dụng xe thang tiếp cận tầng 6 và thang bộ để tổ chức trinh sát, tìm kiếm người bị nạn.

 

Cắt cửa cuốn, cứu người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng cháy dữ dội - Ảnh 2Cắt cửa cuốn, cứu người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng cháy dữ dội - Ảnh 3
Cảnh sát giải cứu thành công hai người mắc kẹt trong căn nhà ra ngoài an toàn - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chỉ sau 9 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hai người mắc kẹt được phát hiện và hướng dẫn thoát nạn an toàn. Nhờ xử lý nhanh chóng, lực lượng PCCC đã bảo vệ được hơn 90% diện tích căn nhà. 

Lực lượng chức năng khuyến cáo, các vụ cháy ban đêm thường đặc biệt nguy hiểm do khó phát hiện sớm, ít người hỗ trợ và ngọn lửa dễ lan nhanh. Người dân cần chủ động kiểm tra, tắt thiết bị điện trước khi ngủ, chú ý nguồn nhiệt, chuẩn bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và trang bị thiết bị báo cháy tự động nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ.

Danh tính tài xế dừng xe, lao ra bế cháu bé đứng giữa quốc lộ gây xúc động

Danh tính tài xế dừng xe, lao ra bế cháu bé đứng giữa quốc lộ gây xúc động

Phát hiện em bé đứng giữa làn xe từ khoảng 500 m đoạn xã Phú Lộc (Huế), tài xế Lý Văn Tố dừng xe, chạy qua phía đường đối diện bế bé vào lề an toàn. Đoạn clip được lan truyền vào ngày 5/4.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà cứu người tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Video 1 giờ 11 phút trước
Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Đi kéo lưới, người đánh cá bắt gặp rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét bị mắc kẹt trong

Đi kéo lưới, người đánh cá bắt gặp rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét bị mắc kẹt trong

Video 1 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Người phẫu thuật thay đổi ngoại hình có thể được xem xét đổi tên

NÓNG: Người phẫu thuật thay đổi ngoại hình có thể được xem xét đổi tên

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường