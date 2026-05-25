Ngỡ tưởng cướp ngôi chính thất thành công, nhân tình ngã ngửa trước tờ giấy "bài ngửa" của người vợ ngay tại cổng tòa

Tâm sự gia đình 25/05/2026 21:15

Chồng tôi kiếm được bao nhiêu tôi đều biết. Anh chỉ có đường mượn nợ để lo cho bồ. Tôi biết mà tức nghẹn, âm thầm lên một kế hoạch để khiến cô bồ kia phải lật mặt và chồng tôi phải hối hận cả đời.

Khi thấy định vị của chồng trong nhà nghỉ, đã đoán được chồng ngoại tình nhưng tôi vẫn nghĩ rằng mình lầm. Có lẽ anh vẫn đang làm việc, còn điện thoại định vị sai chăng? Vài hôm sau, tôi âm thầm tìm cách mở tài khoản zalo của chồng trên máy tính thì uất nghẹn với những dòng tin nhắn của chồng và bồ nhí. Nếu không vì nghi ngờ mà lén cài định vị trong điện thoại của chồng, thì có phải tôi sẽ bị lừa cả đời không?

Đêm đó, tôi quyết định nói chuyện với chồng. Chồng tôi thấy bộ dạng nghiêm túc của tôi thì có phần sợ hãi. Nhưng dù vậy, ban đầu anh vẫn cố chấp chối bỏ. Bị tôi tra hỏi, đưa ra bằng chứng thì anh mới cúi đầu thừa nhận. Ngoài câu xin lỗi, anh khoét vào lòng tôi một câu: “Anh phải có trách nhiệm với cô ấy”.

Tôi chết lặng, như thế có nghĩa là cô nhân tình kia đang mang thai!

Cũng trong thời điểm đó, ả bồ kia khoe trên trang cá nhân được cha của con mua cho căn chung cư cao cấp. Vì cô ta siêu âm sinh con trai, vậy là chồng tôi chơi lớn, hứa hẹn mua hẳn căn chung cư cao cấp cho cô ta.

Ngỡ tưởng cướp ngôi chính thất thành công, nhân tình ngã ngửa trước tờ giấy 'bài ngửa' của người vợ ngay tại cổng tòa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi kiếm được bao nhiêu tôi đều biết. Anh chỉ có đường mượn nợ để lo cho bồ. Tôi biết mà tức nghẹn, âm thầm lên một kế hoạch để khiến cô bồ kia phải lật mặt và chồng tôi phải hối hận cả đời. Tôi chắc chắn đứa trẻ trong bụng cô ta không phải là con của chồng tôi.

Tôi tuyên bố với chồng sẽ ly hôn. Dù anh nhiều lần níu kéo, nhưng tôi vẫn nhất quyết hẹn anh ra tòa. Ngày ra tòa, chồng tôi vẫn nuối tiếc nhìn về phía tôi và con gái. Tất cả đã muộn, sắp tới lúc anh phải trả giá cho những gì mình gây ra.

Đến khi phiên tòa kết thúc, tôi đi ra thì bị ả bồ chặn đường. Ả ta nhìn tôi cười khinh miệt rồi nói:

“Cuối cùng cũng mất chồng, cô đừng trách ai, trách mình không sinh được con trai đi!”.

Tôi mỉm cười nhìn dáng vẻ tự cao tự đại của cô bồ, lại liếc nhìn cái bụng đang nhô lên của cô ta. Tôi nhẹ nhàng lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy rồi đưa ra trước mặt ả bồ. Tôi nhờ người quen lấy được tờ giấy nợ chồng cũ vay tiền. Cô bồ nhìn thấy thì trợn trừng mắt, nhảy dựng lên gào với chồng tôi:

“Anh mượn nợ 3 tỷ để mua nhà? Anh có bị điên không? Giờ anh bắt tôi trả nợ cùng anh à?”.

“Kìa em, anh mượn tạm thôi, từ từ anh sẽ trả mà”.

“Tôi không ngờ anh là kiểu đàn ông bên ngoài thì nhiều tiền mà bên trong thì rỗng túi. Anh mơ đi, tôi không bao giờ sống với người như anh”.

“Em… còn con mình nữa, em nói vậy là sao?”.

“Đứa trẻ này không phải là con anh, là anh ngu mới bị tôi lừa. Anh nghĩ tôi điên hay sao mà chịu sinh con cho người nợ nần đầy người như anh?”.

Nói xong, cô bồ tức giận quay đi, còn không quên liếc tôi một cái sắc lẻm. Chồng cũ của tôi sốc lắm, ngã quỵ xuống sàn, anh làm sao biết mọi chuyện lại thế này? Giờ thì anh không chỉ mất vợ con gia đình, mà còn mang vào người món nợ kia. Tôi quay lưng đi không thèm thương xót, cái giá này anh có từng nghĩ qua?

Đi đám cưới người quen, cô gái lao tới tát chú rể tới tấp, khi biết được lý do ai nấy hô hào đánh tiếp đi

Đi đám cưới người quen, cô gái lao tới tát chú rể tới tấp, khi biết được lý do ai nấy hô hào đánh tiếp đi

Ly cười không ngừng, khiến khách khứa dồn mắt về phía này càng nhiều. Anh ta bị tát đau điếng nhưng vẫn không dám lên tiếng. Ly kể lại đầu đuôi câu chuyện mình bị người yêu phản bội, mà kẻ đó không ai khác chính là chủ rể của đám cưới hôm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 1 giờ 40 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 2 giờ 40 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này