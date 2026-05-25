Đi đám cưới người quen, cô gái lao tới tát chú rể tới tấp, khi biết được lý do ai nấy hô hào đánh tiếp đi

Tâm sự gia đình 25/05/2026 20:30

Ly cười không ngừng, khiến khách khứa dồn mắt về phía này càng nhiều. Anh ta bị tát đau điếng nhưng vẫn không dám lên tiếng. Ly kể lại đầu đuôi câu chuyện mình bị người yêu phản bội, mà kẻ đó không ai khác chính là chủ rể của đám cưới hôm nay.

Ly làm mẹ đơn thân đã 4 năm. Cô từng yêu một người đàn ông tệ bạc rồi bị anh ta bỏ rơi. Nhưng cô vẫn giữ lại đứa trẻ minh chứng cho tình yêu ngu ngốc này.

Ly kể: “Hắn ta biến mất chẳng để lại bất kì dấu tích nào. Khi ấy mình dại khờ chỉ biết yêu, đến khi bị bỏ rơi thì đã muộn màng. Mình không thể tìm được hắn ta, đành một thân một mình làm mẹ đơn thân”.

 

Giờ con gái của Ly đã 4 tuổi. Hôm đó, Ly đi cùng cô bạn đi đến đám cưới của một người quên của cô ấy. Vì cô bạn không có ai đi cùng nên một mực kéo Ly theo.

Đến khi bữa tiệc bắt đầu, thấy chú rể nắm tay cô dâu đi lên sân khấu, Ly choáng váng đầu óc. Vì sao hắn ta có thể là chú rể? Dù uất ức tức giận dồn nén trong lòng, Ly vẫn cố gắng đợi đến khi cô dâu chú rể đi tới bàn của mình ngồi. Người đàn ông từng bỏ rơi cô và con đang đứng trước mặt cô với dáng vẻ hạnh phúc vui vẻ.

Dồn hết sức lực, Ly lao tới tát tới tấp vào má chú rể. Anh ta vì quá bất ngờ mà đứng ngã nghiêng không vững. Trên khuôn mặt thư sinh trông thật thà của anh ta in hằn những vệt đỏ chói mắt.

Đi đám cưới người quen, cô gái lao tới tát chú rể tới tấp, khi biết được lý do ai nấy hô hào đánh tiếp đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ly cười không ngừng, khiến khách khứa dồn mắt về phía này càng nhiều. Anh ta bị tát đau điếng nhưng vẫn không dám lên tiếng. Ly kể lại đầu đuôi câu chuyện mình bị người yêu phản bội, mà kẻ đó không ai khác chính là chủ rể của đám cưới hôm nay.

Ly quay sang mỉm cười với anh ta: “Tôi tát anh để hả dạ bao nhiêu khổ cực, uất ức của tôi suốt 4 năm qua. Anh không xứng đáng có bất kì liên quan gì với mẹ con tôi. Giờ thì cứ sống vui vẻ với vợ của anh đi”.

Ly kể, sau khi nghe chuyện của cô thì khách khứa còn hô hào cổ cũ cô đánh nữa đi, đánh thêm đi, đừng tha cho loại đàn ông tệ bạc. Nhưng Ly nghĩ mọi chuyện đến đây nên dừng lại, cô bỏ ra về.

Ly thừa nhận rằng cô không muốn phá đám cưới của tên đàn ông tệ bạc đó. Nếu biết địa chỉ nhà của anh ta, cô sẽ tìm cách khác. Sao thì cô dâu của hôm đó cũng vô tội, cô ấy không đáng phải chịu cảnh bị tủi nhục ngay ngày tổ chức đám cưới của mình. Nhưng vì Ly quá bất ngờ, dồn nén bao lâu đều tuôn ra vào giờ phút thấy gã bạc tình.

Sau này Ly nghe bạn kể, cô dâu hôm đó vẫn tiếp tục đám cưới và chung sống với gã kia. Ly cũng chẳng phán xét gì quyết định của người khác. Vì biết đâu cô gái kia có thể thay đổi anh ta, hoặc là cô gái kia sau này sẽ có bài học cho riêng mình. Ai cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của bản thân.

Chồng mất, nhân tình mang con đến bắt nuôi, 10 năm sau một người đàn ông bước vào khiến tôi bủn rủn nhận ra cú lừa

Chồng mất, nhân tình mang con đến bắt nuôi, 10 năm sau một người đàn ông bước vào khiến tôi bủn rủn nhận ra cú lừa

Thấm thoát 10 năm trôi qua, con trai của tôi càng lớn càng giống chồng tôi ngày trước. Thằng bé học hành thông minh, hiếu thảo với mẹ. Dù gia đình không khá giả, nhưng có mẹ có con tôi đã thấy mãn nguyện.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Ngỡ tưởng cướp ngôi chính thất thành công, nhân tình ngã ngửa trước tờ giấy "bài ngửa" của người vợ ngay tại cổng tòa

Ngỡ tưởng cướp ngôi chính thất thành công, nhân tình ngã ngửa trước tờ giấy "bài ngửa" của người vợ ngay tại cổng tòa

Tâm sự gia đình 19 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 26/5/2026, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 26/5/2026, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Chia tay bạn trai nghèo ngay sau buổi họp lớp, cô gái không ngờ 6 năm sau phải bật khóc hối hận

Chia tay bạn trai nghèo ngay sau buổi họp lớp, cô gái không ngờ 6 năm sau phải bật khóc hối hận

Tâm sự 21 phút trước
Ai cũng tưởng chú rể phụ bạc cô dâu, đến khi biết lý do thì nghẹn lòng

Ai cũng tưởng chú rể phụ bạc cô dâu, đến khi biết lý do thì nghẹn lòng

Tâm sự 23 phút trước
Chồng khóa cửa, bắt ngủ phòng khách và câu nói đau lòng của mẹ chồng

Chồng khóa cửa, bắt ngủ phòng khách và câu nói đau lòng của mẹ chồng

Tâm sự 27 phút trước
Trong ngày giỗ vợ, tôi phát hiện một bí mật kinh hoàng ngay trên chiếc giường quen thuộc

Trong ngày giỗ vợ, tôi phát hiện một bí mật kinh hoàng ngay trên chiếc giường quen thuộc

Tâm sự 28 phút trước
Ly hôn rồi tôi mới hiểu: Hào nhoáng bên ngoài không làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Ly hôn rồi tôi mới hiểu: Hào nhoáng bên ngoài không làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Tâm sự 28 phút trước
Thấy vợ bất ngờ quỳ lạy osin khóc lóc, chồng lắng tai nghe liền rụng rời phát hiện bí mật đằng sau

Thấy vợ bất ngờ quỳ lạy osin khóc lóc, chồng lắng tai nghe liền rụng rời phát hiện bí mật đằng sau

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Ngay giữa hội trường cưới, câu đáp của tôi với người yêu cũ khiến mọi người vỗ tay rần rần

Ngay giữa hội trường cưới, câu đáp của tôi với người yêu cũ khiến mọi người vỗ tay rần rần

Tâm sự 38 phút trước
Bị người yêu cũ níu kéo tái hợp, tôi chỉ nói một câu khiến cả hội trường vỗ tay

Bị người yêu cũ níu kéo tái hợp, tôi chỉ nói một câu khiến cả hội trường vỗ tay

Tâm sự 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không thể về chịu tang khi vợ đột ngột qua đời, sau khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi hận cô ta tột cùng

Không thể về chịu tang khi vợ đột ngột qua đời, sau khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi hận cô ta tột cùng

Vợ đẻ rơi con bên lề đường, chồng hối hả chạy vào viện rồi cả 2 nhìn nhau xấu hổ vì một điều bất ngờ

Vợ đẻ rơi con bên lề đường, chồng hối hả chạy vào viện rồi cả 2 nhìn nhau xấu hổ vì một điều bất ngờ

Con gái 8 tuổi ngủ một mình một giường mà sáng ra cứ than chật, xem lại camera mẹ khóc ngất

Con gái 8 tuổi ngủ một mình một giường mà sáng ra cứ than chật, xem lại camera mẹ khóc ngất

Chồng mất, nhân tình mang con đến bắt nuôi, 10 năm sau một người đàn ông bước vào khiến tôi bủn rủn nhận ra cú lừa

Chồng mất, nhân tình mang con đến bắt nuôi, 10 năm sau một người đàn ông bước vào khiến tôi bủn rủn nhận ra cú lừa

Chồng quăng 300 ngàn đòi mâm cỗ thịnh soạn tiếp bạn, tôi bưng món này ra khiến cả hội nhậu tái mét mặt mày

Chồng quăng 300 ngàn đòi mâm cỗ thịnh soạn tiếp bạn, tôi bưng món này ra khiến cả hội nhậu tái mét mặt mày

Sau đêm mặn nồng nối lại tình xưa, vợ cũ vừa buông khăn tắm là tôi quỳ sụp khóc nghẹn vì sự thật đau đớn

Sau đêm mặn nồng nối lại tình xưa, vợ cũ vừa buông khăn tắm là tôi quỳ sụp khóc nghẹn vì sự thật đau đớn