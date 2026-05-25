Có những chuyện tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra, cho đến ngày tôi ôm con bước ra khỏi cuộc hôn nhân

Tâm sự 25/05/2026 21:30

Tôi lấy chồng năm 26 tuổi. Sau 2 năm yêu nhau, tôi biết chồng mình là người kiệm lời. Nhưng khi yêu nhau, anh vẫn có hành động quan tâm, yêu thương tôi. Dù sao, tôi nghĩ cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở một người đàn ông. Anh ấy có tài chính vững chắc, cũng tử tế đàng hoàng, tôi còn đòi hỏi gì nữa?

Tôi lấy chồng năm 26 tuổi. Sau 2 năm yêu nhau, tôi biết chồng mình là người kiệm lời. Nhưng khi yêu nhau, anh vẫn có hành động quan tâm, yêu thương tôi. Dù sao, tôi nghĩ cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở một người đàn ông. Anh ấy có tài chính vững chắc, cũng tử tế đàng hoàng, tôi còn đòi hỏi gì nữa?

 

Nhưng từ khi lấy nhau, tôi mới biết rõ tính nết của chồng mình. Tính cách mà tôi nghĩ chỉ là kiệm lời ở chồng dần trở thành thói vô tâm với vợ con và gia đình. Anh ấy mỗi lần trở về nhà chỉ im lìm chơi điện thoại, làm việc, một lần cũng không giúp vợ việc nhà, hay chơi với con. Thậm chí, những lúc tôi hay con bệnh, chồng cũng không hề hỏi han, huống hồ là chăm sóc. Tôi chịu đựng chồng suốt 3 năm, vì tôi nghĩ nếu ly hôn vì chồng vô tâm thì thật không đáng. Dù sao thì tôi vẫn muốn giữ gia đình cho con.

Đến lúc tôi biết chồng ngoại tình, tôi thật sự đã không chịu được nữa. Tôi có thể làm lơ một người đàn ông vô tâm mà nghĩ cho con, sống vì con, nhưng tôi không thể chấp nhận anh ta phản bội mình. Tệ hơn, chồng tôi sau khi biết tôi phát hiện anh ta có nhân tình, đã đi bêu rếu khắp nơi rằng tôi mới là kẻ ngoại tình, thậm chí còn nghi ngờ con tôi sinh ra không phải là của anh ta. Ngược lại, không một ai tin lời tôi nói.

Có những chuyện tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra, cho đến ngày tôi ôm con bước ra khỏi cuộc hôn nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe tin tôi ngoại tình, mẹ tôi ở quê ngất phải nhập viện, tôi ở đây lòng như lửa đốt, bị hết điều tiếng từ gia đình đến họ hàng chồng. Tôi ngu dại chính là vì không kiếm được bằng chứng chồng ngoại tình, lại để anh ta chặn đường trước.

Quá đau khổ và tủi hận, tôi quyết định ly hôn chồng. Tôi thật sự rất muốn trả thù chồng, muốn một lần để anh ta phải chịu đựng nỗi đau mà tôi từng nếm trải. Nhưng nếu càng ở lâu trong ngôi nhà này, tôi sợ sẽ có ngày con gái tôi khi lớn lên sẽ nghe chính cha nó nói rằng: “Mẹ của con ngoại tình”. Tôi có thể để người khác xúc phạm, nói điều xằng bậy sau lưng, nhưng tôi không muốn con mình nghe những điều không đúng sự thật về tôi. Trẻ nhỏ như tấm giấy trắng, một lần in vết mực thì cả đời khó có thể phai. Huống hồ đây không còn là nơi tốt đẹp để con tôi có thể trưởng thành.

Ngày tôi rời đi, tôi vẫn đòi bằng được khoản trợ cấp cho con hàng tháng từ chồng. Chồng tôi ấm ức lắm, vì anh ta không muốn nuôi con gái, anh ta muốn có một cậu con trai. Những lời lẽ của chồng và mẹ chồng tôi sau đó đều rất khó nghe. Nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai, bế con rời khỏi nơi địa ngục ấy.

Tôi từng về quê, nói mọi chuyện với mẹ rồi khóc nức nở trong vòng tay bà. Có lẽ tôi đã chọn sai người đàn ông để gửi gắm cả đời, rốt cuộc lại chịu một vết nhơ khó có thể xóa. Nhưng mẹ tôi khi ấy đã nói: “Con hãy tiếp tục sống và bỏ ngoài tai lời người khác nói. Bây giờ con chỉ cần phải sống vì con của con và chính mình. Những con người kia không xứng đáng để con phải đau khổ cả đời vì họ. Phải ngẩng cao đầu lên và bước tiếp”.

Những ngày tháng sau này, tôi thấy mẹ tôi nói thật đúng. Sao tôi lại vì những con người xấu xa ấy mà tổn hại đến cuộc đời của mình và con. Sao tôi phải nghe những lời nói không đúng về mình đó mà khổ sở, uất ức? Nếu tôi cứ sống với những gì họ cố gán ghép vào tôi thì đến bao giờ tôi mới có thể ngẩng cao đầu và sống hạnh phúc? Không, tôi không quan tâm nữa, tôi phải sống thật tốt, cho mình và con một cuộc sống tốt nhất. Và tôi tin rằng quả báo thật sự rất nhanh, kẻ cần phải nhận ắt khó trốn được.

Việc của phụ nữ ly hôn là ung dung và bình yên sống hạnh phúc cùng con để tận mắt thấy ngày những người từng tổn thương mình phải chịu sự trừng phạt của trời cao

Ngay giữa hội trường cưới, câu đáp của tôi với người yêu cũ khiến mọi người vỗ tay rần rần

Ngay giữa hội trường cưới, câu đáp của tôi với người yêu cũ khiến mọi người vỗ tay rần rần

Tôi từng yêu một người nhiều đến mức đánh mất cả lý trí. Tôi yêu một cách cuồng nhiệt, đắm say như thể chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng tôi. Tôi vì người yêu mà đi làm thêm, gom góp tiền bạc để thỏa mãn những sở thích của anh ta.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 1 giờ 2 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 2 giờ 2 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 2 giờ 32 phút trước
Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé