Ô tô băng qua đường sắt bị tàu hàng tông, 3 người nhập viện cấp cứu

Đời sống 06/04/2026 06:00

Trưa 5/4, tại Km1592 tuyến đường sắt Bắc - Nam qua thôn 9, xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ), một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin từ VOV, chiều 5/4, ông Trần Công Trường, Chủ tịch UBND xã Tân Minh (Lâm Đồng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giữa tàu hàng và ôtô tại đường sắt.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, ôtô 7 chỗ biển số 86A-106.xx do ông P.H. (66 tuổi, trú xã Sơn Mỹ) điều khiển, chở theo ba người thân, lưu thông từ đường ĐT720 vào khu vực rừng thuộc huyện Tánh Linh cũ.

Khi đến đường ngang dân sinh giao với tuyến đường sắt Bắc - Nam tại Km1592, qua thôn 9 (xã Tân Minh), ôtô va chạm với tàu hàng số hiệu HH10 chạy hướng Bắc - Nam.

Ô tô băng qua đường sắt bị tàu hàng tông, 3 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Ô tô 7 chỗ văng ra khỏi đường ray sau cú va chạm với tàu hàng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, cú va chạm vào phía sau khiến ôtô bị hất văng khỏi đường ray, phần đuôi xe biến dạng. Tai nạn làm ba người trên xe bị thương. Tàu hàng phải dừng để xử lý, khoảng 30 phút sau tiếp tục hành trình.

Nhận tin báo, Trạm CSGT Hàm Tân (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) có mặt tại hiện trường, phối hợp ngành đường sắt khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

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