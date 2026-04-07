Nước mía là loại nước ép tự nhiên được nhiều người ưa chuộng nhờ vị ngọt dịu, thanh mát và khả năng giải nhiệt tốt trong những ngày nóng bức. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng nước mía khi kết hợp sai thực phẩm có thể gây hại cho cơ thể, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa, đường huyết và khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Chất chống oxy hóa (Polyphenol và Flavonoid) cùng với lượng đường glucose cao có trong nước mía giúp bảo vệ, hỗ trợ chức năng gan, thanh lọc độc tố và giảm gánh nặng cho gan.

Tăng cường hệ miễn dịch

Với các chất chống oxy hóa như flavonoid và polyphenol, nước mía giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó tăng cường hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Hỗ trợ tiêu hóa

Trong nước mía có chứa Kali giúp cân bằng độ pH trong dạ dày, hỗ trợ quá trình tiết dịch vị tiêu hóa và góp phần giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.

Làm đẹp da

Nhờ chứa axit alpha hydroxy, đặc biệt là axit glycolic, nước mía giúp làm sạch da, giảm mụn trứng cá và làm mờ vết thâm, mang lại làn da sáng khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Ai không nên uống nhiều nước mía

Mặc dù nước mía rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng phù hợp để uống nước mía. Dưới đây là một số các đối tượng không nên uống nước mía để an toàn sức khỏe:

Người mắc bệnh tiểu đường: Với hàm lượng đường cao, nước mía không phù hợp cho người mắc bệnh tiểu đường vì có thể làm tăng đường huyết và gây biến chứng;

Người thừa cân hoặc đang giảm cân: Nước mía chứa nhiều calo, không phù hợp cho người đang trong chế độ ăn kiêng hoặc muốn giảm cân;

Người có hệ tiêu hóa kém: Do tính hàn, nước mía có thể gây lạnh bụng, tiêu chảy hoặc đầy hơi ở những người có hệ tiêu hóa yếu;

Phụ nữ mang thai: Phụ nữ mang thai nên hạn chế uống nước mía để tránh nguy cơ nhiễm trùng hoặc tiểu đường thai kỳ;

Trẻ em dưới 4 tuổi: Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện, việc tiêu thụ nước mía có thể gây rối loạn tiêu hóa hoặc tăng nguy cơ sâu răng.

Ảnh minh họa: Internet

Uống nước mía thế nào để tốt cho sức khỏe?

Để phát huy tối đa lợi ích mà nước mía mang lại, bạn nên áp dụng một số nguyên tắc cơ bản dưới đây:

Không uống khi bụng đói, nhất là vào buổi sáng.

Chỉ nên uống 1 ly/ngày (khoảng 250–300ml).

Vì đường trong nước mía dễ lên men và thu hút vi khuẩn nên cần tránh để lâu ngoài không khí mà không được bảo quản đúng cách.

Có thể thêm một ít chanh hoặc muối để điều hòa vị ngọt và giảm tính hàn của nước mía.