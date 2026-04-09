Đúng 20h hôm nay, ngày 9/4/2026, 3 con giáp hưởng nhiều Phúc khí đất trời, hái được Lộc vàng, làm ăn phát đạt khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 09/04/2026 07:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hưởng nhiều phúc khí đất trời, hái được lộc vàng, làm ăn phát đạt khó ai bằng vào đúng 20h hôm nay, ngày 9/4/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/4/2026, tuổi Thìn được Lục Hợp tương trợ nên rất thông minh, biết cách lập kế hoạch làm ăn. Bạn biết được rằng trên đời này chỉ nên dựa vào bản thân là chỗ dựa vững chắc nhất. Bạn làm việc đặt cái tâm lên hàng đầu và coi trọng vấn đề đạo đức.

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/4/2026, 3 con giáp hưởng nhiều Phúc khí đất trời, hái được Lộc vàng, làm ăn phát đạt khó ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mặt tình cảm nhờ Thổ sinh Kim nên những bạn đang yêu cực kỳ ngọt ngào, bạn thấu hiểu cho sự bận rộn của nửa kia. Người có gia đình hay được người thân hỗ trợ và thông cảm, bạn luôn hết mình vì gia đình.

 

Đường tài lộc có Chính Ấn vì Thìn không ham danh lợi nên bạn chưa có ý chí cầu tiến thực sự. Bạn không phải là người bất tài nhưng vì quá an phận thủ thường, lười cầu tiến vì sợ thất bại nên tài lộc hôm nay chưa thể bứt phá.

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/4/2026, Chính Tài mang lại tiền bạc cho con giáp tuổi Dậu khi bạn khai thác được khả năng của mình để gia tăng thu nhập. Lắng nghe trực giác của mình vì nó đang cho bạn những chỉ dẫn quan trọng.

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/4/2026, 3 con giáp hưởng nhiều Phúc khí đất trời, hái được Lộc vàng, làm ăn phát đạt khó ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Việc hợp tác luôn có những rủi ro, bạn nên đề phòng và có phương án hỗ trợ kịp thời. Không nên chủ quan trong bất cứ tình huống nào cho dù bạn có giỏi đến đâu đi nữa.

Hãy quan sát cơ thể vì có thể nó đang gửi tới thông điệp nào đó đòi hỏi bạn cần phải thay đổi lối sống càng sớm càng tốt. Nên ưu tiên việc dành thời gian để chăm sóc sức khỏe của mình. 

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/4/2026, Chính Quan giúp Mùi đi lên như diều gặp gió. Hôm nay bạn sẽ đạt được những thành tích cao trong công việc. Đặc biệt bạn nào thi cử trong ngày này sẽ có kết quả cực tốt, đi phỏng vấn xin việc cũng sẽ được nhà tuyển dụng đánh giá cao.

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/4/2026, 3 con giáp hưởng nhiều Phúc khí đất trời, hái được Lộc vàng, làm ăn phát đạt khó ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

May mắn là ngày hôm nay vận trình tài lộc của Mùi vô cùng dồi dào. Hôm nay dù làm ngành nghề gì thì may mắn vẫn mỉm cười và tài chính nở rộ. Những người kỹ tính trong việc thờ cúng Thổ địa, thần Tài sẽ nhận được lộc trong thời gian tới.

Thổ sinh Kim, Mùi hạnh phúc trong chính gia đình của mình và hài lòng với những gì bản thân đang có. Người biết đủ luôn là người hạnh phúc, bởi trong lòng lúc nào cũng an nhiên.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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