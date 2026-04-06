Giá vàng hôm nay, ngày 6/4/2026: Vừa mở cửa đã giảm mạnh, vàng SJC về dưới 174 triệu đồng/lượng

Đời sống 06/04/2026 09:07

Hôm nay, ngày 6/4/2026 giá vàng rớt hàng chục USD/ounce khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, vàng SJC trong nước cũng giảm 1 triệu đồng chỉ sau 1 đêm.

Theo thông tin báo Thanh Niên, cùng giảm 1 triệu đồng/lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 170,1 triệu đồng, bán ra 173,1 triệu đồng; ACB mua vào 170,5 triệu đồng, bán ra 173,5 triệu đồng; Công ty Mi Hồng mua vào 171 triệu đồng, bán ra 173 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua vàng miếng 900.000 đồng, còn 170,1 triệu đồng, bán ra giảm 1,4 triệu đồng, xuống 173,1 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 1 - 1,1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 169,9 triệu đồng, bán ra 172,9 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 169,9 triệu đồng, bán ra 172,9 triệu đồng…

Giá vàng trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, thị trường quốc tế vừa mở cửa giao dịch tuần mới đã có những biến động đối với các kênh đầu tư vàng, bạc, trong khi đồng USD và giá nhiên liệu năng lượng cũng có sự thay đổi đáng kể.

Lúc 7 giờ 30 ngày 6-4, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 4.602 USD/ounce, mất tới 75 USD/ounce (-1,61%) so với giá đóng cửa cuối tuần.

Cùng nhịp đi xuống, giá bạc giao ngay cũng mất 1,63% khi thủng mốc 72 USD/ounce.

Giá các kim loại rớt mạnh trong bối cảnh giá dầu thô tăng trở lại mốc 111 USD/thùng, tăng 1,87% so với cuối tuần trước. Đồng USD trên thị trường quốc tế cũng mạnh lên khi vượt mốc 100 điểm, đang được giao dịch ở mốc 100,2 điểm, tăng 0,19%.

Theo giới phân tích, giá vàng đang dao động quanh mốc 4.600 USD/ounce nhưng dự kiến sẽ tiếp tục biến động. Nhiều ý kiến cho rằng kim loại quý có thể đi xuống mức sâu hơn nhưng trong trung dài hạn, xu hướng đi lên của vàng chưa kết thúc.

Giá vàng hôm nay, ngày 5/4/2026: Vàng SJC tăng gần 2 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ

Hôm nay, ngày 5/4/2026 giá vàng trong nước tiếp tục tăng trong tuần dù thế giới không thay đổi.

