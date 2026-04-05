Giá vàng hôm nay, ngày 5/4/2026: Vàng SJC tăng gần 2 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ

Đời sống 05/04/2026 10:18

Hôm nay, ngày 5/4/2026 giá vàng trong nước tiếp tục tăng trong tuần dù thế giới không thay đổi.

Theo báo Người Lao Động, sáng 5/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng niêm yết ở mức 171,5 triệu đồng/lượng mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được công ty SJC giao dịch quanh mức 171,3 – 174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng khoảng 1,7 triệu đồng/lượng.

Một số thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải bán vàng nhẫn trơn ở mức thấp hơn, lần lượt là 169,5 triệu đồng và 172,5 triệu đồng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay, ngày 5/4/2026: Vàng SJC tăng gần 2 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng thêm gần 2 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới lên 4.676 USD/ounce, tăng 183 USD so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn kết thúc tháng 3 với mức giảm mạnh nhất trong hơn 17 năm do giá năng lượng tăng cao làm suy yếu triển vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay. Do vậy vẫn có nhiều ý kiến trái chiều trong dự báo xu hướng của giá vàng trong ngắn hạn. Kết quả khảo sát dự báo giá vàng tuần tới của Kitco News với 15 nhà phân tích phố Wall thì có đến 8 người, chiếm 53% nhận định kim loại quý đi ngang. Trong khi đó có 4 người, tương ứng 27% dự báo vàng tăng giá và có 3 người còn lại, tương ứng 20% nghĩ rằng giá vàng quay đầu giảm.

Ngược lại, số lượng nhà đầu tư cá nhân cho rằng vàng sẽ tăng chiếm nhiều hơn. Kết quả khảo sát Main Street với 61 nhà đầu tư cá nhân thì có 36 người, chiếm 59% dự báo vàng sẽ tiếp tục tăng. Ngược lại có 13 người, tương ứng 21% nghĩ rằng kim loại quý sẽ giảm và 12 nhà đầu tư còn lại, tương đương 20% nhận định vàng đi ngang.

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