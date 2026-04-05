Giá vàng hôm nay, ngày 5/4/2026: Vàng SJC tăng gần 2 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ

Đời sống 05/04/2026 10:18

Hôm nay, ngày 5/4/2026 giá vàng trong nước tiếp tục tăng trong tuần dù thế giới không thay đổi.

Theo báo Người Lao Động, sáng 5/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng niêm yết ở mức 171,5 triệu đồng/lượng mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được công ty SJC giao dịch quanh mức 171,3 – 174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng khoảng 1,7 triệu đồng/lượng.

Một số thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải bán vàng nhẫn trơn ở mức thấp hơn, lần lượt là 169,5 triệu đồng và 172,5 triệu đồng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay, ngày 5/4/2026: Vàng SJC tăng gần 2 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng thêm gần 2 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới lên 4.676 USD/ounce, tăng 183 USD so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn kết thúc tháng 3 với mức giảm mạnh nhất trong hơn 17 năm do giá năng lượng tăng cao làm suy yếu triển vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay. Do vậy vẫn có nhiều ý kiến trái chiều trong dự báo xu hướng của giá vàng trong ngắn hạn. Kết quả khảo sát dự báo giá vàng tuần tới của Kitco News với 15 nhà phân tích phố Wall thì có đến 8 người, chiếm 53% nhận định kim loại quý đi ngang. Trong khi đó có 4 người, tương ứng 27% dự báo vàng tăng giá và có 3 người còn lại, tương ứng 20% nghĩ rằng giá vàng quay đầu giảm.

Ngược lại, số lượng nhà đầu tư cá nhân cho rằng vàng sẽ tăng chiếm nhiều hơn. Kết quả khảo sát Main Street với 61 nhà đầu tư cá nhân thì có 36 người, chiếm 59% dự báo vàng sẽ tiếp tục tăng. Ngược lại có 13 người, tương ứng 21% nghĩ rằng kim loại quý sẽ giảm và 12 nhà đầu tư còn lại, tương đương 20% nhận định vàng đi ngang.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/4/2026: Giá trong nước đắt hơn thế giới gần 26 triệu đồng

Hôm nay ngày 4/4/2026 giá vàng trong nước đứng yên nhưng vẫn đắt hơn nhiều so với kim loại quý thế giới.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Video 1 giờ 11 phút trước
Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Đi kéo lưới, người đánh cá bắt gặp rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét bị mắc kẹt trong

Đi kéo lưới, người đánh cá bắt gặp rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét bị mắc kẹt trong

Video 1 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

NÓNG: Người phẫu thuật thay đổi ngoại hình có thể được xem xét đổi tên

NÓNG: Người phẫu thuật thay đổi ngoại hình có thể được xem xét đổi tên

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường