Giá vàng hôm nay, ngày 3/4/2026: Bật tăng trở lại, vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lương

Hôm nay, ngày 3/4/2026, giá vàng thế giới biến động khó lường khi đồng USD tăng giá, nhà đầu tăng nhu cầu trú ẩn vốn. Trong nước, vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, mở cửa thị trường hôm nay 3.4, lúc 8 giờ 26, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào mỗi lượng vàng miếng SJC là 171 triệu đồng và bán ra 174,5 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với chốt ngày 2.3.

Dù vậy, so với giá đỉnh mua vào và bán ra trong tháng 4 (175 - 178 triệu đồng), giá mỗi lượng vàng miếng đã giảm 4 - 3,5 triệu đồng.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện giảm 16,9 - 16,4 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới gần 26 triệu đồng, đã giảm so với các mức chênh 28 - 30 triệu đồng gần đây, nhưng vẫn rất cao. Theo các chuyên gia, mức chênh phù hợp chỉ khoảng 7 - 8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng thêm 1 triệu đồng/lượng.

Theo báo Người Lao Động, đầu ngày 3/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế tạm dừng ở mức khoảng 4.678 USD/ounce để nghỉ Lễ Phục Sinh. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch đêm qua, kim loại quý này đã chứng kiến biến động mạnh mẽ khi có lúc giảm sâu từ mức cao 4.801 USD/ounce xuống còn 4.560 USD/ounce.

Tại vùng giá thấp, các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn đã tranh thủ mua vào, giúp giá vàng bật tăng trở lại và ổn định quanh mức 4.678 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích, đà giảm của vàng chủ yếu xuất phát từ sự tăng giá của chỉ số đồng USD (DXY) và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm (hiện ở mức khoảng 4,25%).

Thế nhưng, có thể do giá dầu thô tăng lên 110 USD/thùng, góp phần làm gia tăng lo ngại về lạm phát khiến tâm lý né tránh rủi ro gia tăng.Từ đó, nhu cầu trú ẩn an toàn và vàng mạnh lên, giúp vàng tăng giá trở lại.

Biến động mạnh trong ngắn hạn cho thấy thị trường vàng đang tìm kiếm hướng đi giữa áp lực từ đồng USD mạnh lên và nhu cầu trú ẩn tài sản ngày càng tăng.

