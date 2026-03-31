Giá vàng hôm nay, ngày 31/3/2026: Biến động liên tục, vàng SJC tăng lên 175 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 31/3/2026 giá vàng thế giới tiếp nối đà tăng khi nhà đầu tư tăng cường trú ẩn vốn an toàn, chiến sự ở Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp...

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 172 triệu đồng, bán ra 175 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vàng miếng lên 172 triệu đồng, bán ra 175 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng, Công ty Phú Quý mua vào 172 triệu đồng, bán ra 175 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 171,8 triệu đồng, bán ra 174,8 triệu đồng… Như vậy, giá vàng miếng SJC đã tăng 2,2 triệu đồng trong 2 ngày đầu tuần.

Giá vàng trong nước tăng trở lại. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo báo Người Lao Động, khoảng 5 giờ ngày 31/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao dộng ở mức 4.512 USD/ounce, tăng mạnh 93 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.419 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 cũng tăng 36 USD, lên mức 4.652 USD/ounce.

Đà tăng của giá vàng xuất phát từ việc nhà đầu tư tăng cường mua vào giữa lúc chiến sự Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp. Giá trị trái phiếu chính phủ toàn cầu giảm và giá dầu thô tăng cao đã hỗ trợ tích cực cho đà tăng của giá vàng. Giá dầu thô giao dịch quanh mức 102 USD/thùng, phản ánh lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể bị gián đoạn.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố then chốt, làm cho thị trường vàng nóng lên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-3132026-bien-ong-lien-tuc-vang-sjc-tang-len-175-trieu-ongluong-756702.html