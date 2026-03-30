Giá vàng hôm nay, ngày 30/3/2026: Vàng SJC mất 1,4 triệu đồng, về mức dưới 172 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 30/3/2026, giá vàng đi xuống khi vừa mở cửa giao dịch trên thị trường quốc tế.
Theo báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng mỗi lượng 1,4 triệu đồng, mua vào còn 168,4 triệu đồng, bán ra 171,4 triệu đồng; ACB giảm 800.000 đồng, mua vào còn 169,5 triệu đồng, bán ra 172 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào còn 168,4 triệu đồng, bán ra 171,4 triệu đồng…
Giá vàng nhẫn cũng giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 168,4 triệu đồng, bán ra 171,4 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 168,2 triệu đồng, bán ra 171,2 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 7 giờ 45 ngày 30/3, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc được giao dịch ở mức 4.439 USD/ounce, giảm 55 USD/ounce (-1,24%) so với giá cuối tuần. Bạc còn giảm mạnh hơn khi lùi sâu về 68,5 USD/ounce, giảm 1,88% so với phiên trước.
Giá vàng, bạc giảm trong bối cảnh giá dầu thô thế giới leo thang dữ dội khi đồng loạt vượt 100 USD/thùng, nguyên nhân do tình hình chiến sự Trung Đông có leo thang rộng, diễn biến mới.
Cụ thể, giá dầu WTI khởi đầu tuần giao dịch mới ở mức 102,45 USD/thùng, tăng 2,8 USD, tăng hơn 2,8% so với chốt phiên cuối tuần qua. Dầu Brent biển Bắc bán ra ở mức 115,6 USD/thùng, tăng 3 USD/thùng, tương đương tăng 2,7% theo ngày.
Trong khi đó, đồng USD tiếp tục thể hiện sức mạnh trên thị trường quốc tế, khi chỉ số USD (DXY Index) vượt 100 điểm, lên 100,1 điểm khi vừa mở cửa tuần mới.