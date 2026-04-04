Giá vàng hôm nay, ngày 4/4/2026: Giá trong nước đắt hơn thế giới gần 26 triệu đồng

Đời sống 04/04/2026 09:57

Hôm nay ngày 4/4/2026 giá vàng trong nước đứng yên nhưng vẫn đắt hơn nhiều so với kim loại quý thế giới.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 4/4, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 171 triệu đồng/lượng, bán ra 174,5 triệu đồng/lượng - gần như không thay đổi so với phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn 99,99% tại SJC, Mi Hồng và DOJI được giao dịch quanh mức 170,8 triệu đồng/lượng mua vào và 174,3 triệu đồng/lượng bán ra - giữ nguyên so với hôm qua.

Trong khi đó, các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ở mức khoảng 169,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172,5 triệu đồng/lượng bán ra - thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/4/2026: Giá trong nước đắt hơn thế giới gần 26 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước đứng yên. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới không biến động nhiều trong cuối tuần khi hôm qua thị trường Mỹ nghỉ lễ. Kim loại quý hiện xoay quanh 4.676 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 148,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, mỗi lượng vàng miếng lẫn vàng nhẫn SJC đều đang cao hơn thế giới gần 26 triệu đồng.

Trước đó, vàng giảm mạnh khi đồng USD và giá dầu cùng tăng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào Iran, làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn. Hôm qua, Bộ Lao động Mỹ công bố về số việc làm phi nông nghiệp tháng 3 tăng 178.000 việc làm, sau khi giảm 133.000 trong tháng 2 và cao hơn nhiều so với dự báo 59.000 của các chuyên gia. Ngoài ra, số liệu này của tháng 2 được điều chỉnh giảm 41.000, trong khi tháng 1 được điều chỉnh tăng 34.000 lên 160.000 việc làm, đưa mức trung bình 3 tháng lên khoảng 68.000.

Bà Heather Long, nhà kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union, cho biết trên CNBC rằng dữ liệu tháng 3 có phần tích cực, nhưng thị trường lao động đã trải qua một năm đầy biến động với gần như không có tăng trưởng tuyển dụng kể từ tháng 4 năm ngoái. Số liệu này sẽ khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ nguyên chính sách, nhưng chưa ai có thể tuyên bố chiến thắng. Đây có thể sẽ là một mùa xuân khó khăn đối với người tìm việc.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

