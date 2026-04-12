Giá vàng hôm nay, ngày 12/4/2026: Liên tục giảm suốt tuần khiến người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 2 triệu đồng sau một tuần khi mua vào xuống 169,1 triệu đồng, bán ra còn 172,1. Người mua vàng nhẫn tại SJC sẽ bị lỗ 5,2 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, tại nhiều doanh nghiệp, giá mua bán vàng nhẫn bằng với vàng miếng như Doji, Bảo Tín Mạnh Hải… khi mua vào ở mức 169,4 triệu đồng và bán ra 172,4 triệu đồng.

Theo báo Thanh Niên , sáng 12/4, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 169,4 triệu đồng/lượng, bán ra 172,4 triệu đồng, giảm 2,1 triệu đồng so với cuối tuần trước. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán ở mức 3 triệu đồng khiến người mua sau một tuần lỗ lên 5,1 triệu đồng/lượng.

Động lực tăng giá xuất hiện từ đầu tuần khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần. Thông tin này từng đẩy giá vàng vượt mốc 4.800 USD/ounce trong ngắn hạn, nhưng không duy trì được lâu.

Theo báo Người Lao Động , thị trường vàng thế giới kéo dài chuỗi tăng sang tuần thứ ba liên tiếp. Đà đi lên đang có dấu hiệu chững lại.

Lạm phát tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường vàng. Theo dữ liệu mới nhất, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 3 tăng 0,9%, cao hơn mức 0,3% của tháng trước nhưng thấp hơn dự báo 1%. Tính theo năm, lạm phát đạt 3,3%, phù hợp với kỳ vọng thị trường.

Trong khi đó, lạm phát lõi chỉ tăng 0,2% trong tháng và đạt 2,6% theo năm, cho thấy áp lực giá cả chưa lan rộng. Tuy nhiên, giá năng lượng tăng mạnh do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông vẫn khiến kỳ vọng lạm phát duy trì ở mức cao.

Khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan cũng ghi nhận sự suy giảm đáng kể, đồng thời kỳ vọng lạm phát tăng lên, phản ánh lo ngại về triển vọng kinh tế.

Chuyên gia của TD Securities nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhiều khả năng sẽ duy trì lập trường thận trọng trong ngắn hạn, nhưng vẫn có dư địa để cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2026 nếu lạm phát hạ nhiệt.

Một xu hướng mới đang xuất hiện, các ngân hàng trung ương không chỉ mua và tích trữ vàng, mà còn bắt đầu sử dụng vàng như một nguồn thanh khoản quan trọng. Điều này cho thấy vai trò của vàng đang thay đổi, từ một tài sản dự trữ truyền thống trở thành công cụ tài chính linh hoạt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Theo các chuyên gia, yếu tố chi phối chính vẫn là bất ổn địa chính trị. Trong một khảo sát gần đây, căng thẳng địa chính trị được xác định là rủi ro lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu trong năm nay, vượt qua cả lạm phát. Đây cũng là lý do khiến nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ở mức cao, ngay cả khi giá đã tăng mạnh.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.749 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.771 USD/ounce.