Giá vàng hôm nay, ngày 12/4/2026: Liên tục giảm suốt tuần khiến người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Đời sống 12/04/2026 07:46

Hôm nay, ngày 12/4/2026, giá vàng điều chỉnh nhẹ sau chuỗi tăng trước đó nhưng người mua vẫn lỗ nặng.

Theo báo Thanh Niên, sáng 12/4, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 169,4 triệu đồng/lượng, bán ra 172,4 triệu đồng, giảm 2,1 triệu đồng so với cuối tuần trước. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán ở mức 3 triệu đồng khiến người mua sau một tuần lỗ lên 5,1 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 2 triệu đồng sau một tuần khi mua vào xuống 169,1 triệu đồng, bán ra còn 172,1. Người mua vàng nhẫn tại SJC sẽ bị lỗ 5,2 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, tại nhiều doanh nghiệp, giá mua bán vàng nhẫn bằng với vàng miếng như Doji, Bảo Tín Mạnh Hải… khi mua vào ở mức 169,4 triệu đồng và bán ra 172,4 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/4/2026: Liên tục giảm suốt tuần khiến người mua lỗ hơn 5 triệu đồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo báo Người Lao Động, thị trường vàng thế giới kéo dài chuỗi tăng sang tuần thứ ba liên tiếp. Đà đi lên đang có dấu hiệu chững lại.

Động lực tăng giá xuất hiện từ đầu tuần khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần. Thông tin này từng đẩy giá vàng vượt mốc 4.800 USD/ounce trong ngắn hạn, nhưng không duy trì được lâu. 

Lạm phát tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường vàng. Theo dữ liệu mới nhất, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 3 tăng 0,9%, cao hơn mức 0,3% của tháng trước nhưng thấp hơn dự báo 1%. Tính theo năm, lạm phát đạt 3,3%, phù hợp với kỳ vọng thị trường.

Trong khi đó, lạm phát lõi chỉ tăng 0,2% trong tháng và đạt 2,6% theo năm, cho thấy áp lực giá cả chưa lan rộng. Tuy nhiên, giá năng lượng tăng mạnh do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông vẫn khiến kỳ vọng lạm phát duy trì ở mức cao.

Khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan cũng ghi nhận sự suy giảm đáng kể, đồng thời kỳ vọng lạm phát tăng lên, phản ánh lo ngại về triển vọng kinh tế.

Chuyên gia của TD Securities nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhiều khả năng sẽ duy trì lập trường thận trọng trong ngắn hạn, nhưng vẫn có dư địa để cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2026 nếu lạm phát hạ nhiệt.

Một xu hướng mới đang xuất hiện, các ngân hàng trung ương không chỉ mua và tích trữ vàng, mà còn bắt đầu sử dụng vàng như một nguồn thanh khoản quan trọng. Điều này cho thấy vai trò của vàng đang thay đổi, từ một tài sản dự trữ truyền thống trở thành công cụ tài chính linh hoạt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Theo các chuyên gia, yếu tố chi phối chính vẫn là bất ổn địa chính trị. Trong một khảo sát gần đây, căng thẳng địa chính trị được xác định là rủi ro lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu trong năm nay, vượt qua cả lạm phát. Đây cũng là lý do khiến nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ở mức cao, ngay cả khi giá đã tăng mạnh.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.749 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.771 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/4/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn quay đầu giảm nhưng vẫn đắt hơn thế giới trên 21 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 11/4/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn quay đầu giảm nhưng vẫn đắt hơn thế giới trên 21 triệu

Hôm nay, ngày 11/4/2026 giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu đi xuống nhưng trong nước vẫn cách xa thế giới.

Xem thêm
Thần Tài gửi lộc sau ngày 13/4/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, chính thức hết khổ hết nợ nần

Thần Tài gửi lộc sau ngày 13/4/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, chính thức hết khổ hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
TP.HCM: Cháy dãy nhà trọ khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy dãy nhà trọ khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ sau ngày 12/4/2026

3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, làm đâu trúng đó, hốt trọn tài lộc thiên hạ vào nhà, sung túc bất ngờ sau ngày 12/4/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Phát ngôn của Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây tranh cãi

Phát ngôn của Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây tranh cãi

Sao Việt 1 giờ 52 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 12/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 12/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/4/2026, 3 con giáp vận may rơi trúng người, vét cạn Lộc lá trong thiên hạ, giàu sang Phú Quý khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/4/2026, 3 con giáp vận may rơi trúng người, vét cạn Lộc lá trong thiên hạ, giàu sang Phú Quý khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 12/4/2026, tài lộc ùn ùn kéo về, công việc suôn sẻ đủ đường, mọi sự đều xuôi thuận

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 12/4/2026, tài lộc ùn ùn kéo về, công việc suôn sẻ đủ đường, mọi sự đều xuôi thuận

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
NTK Linh San tiết lộ tình trạng hôn nhân của Phạm Hương tại Mỹ

NTK Linh San tiết lộ tình trạng hôn nhân của Phạm Hương tại Mỹ

Hậu trường 3 giờ 31 phút trước
“Hỏng” mặt sau vài ngày dùng mỹ phẩm online: Cô gái mang cả túi sản phẩm đi cầu cứu bác sĩ

“Hỏng” mặt sau vài ngày dùng mỹ phẩm online: Cô gái mang cả túi sản phẩm đi cầu cứu bác sĩ

Tin y tế 3 giờ 41 phút trước

NÓNG: Từ 18/5/2026, hành vi ngoại tình có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

NÓNG: Từ 18/5/2026, hành vi ngoại tình có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/4/2026: Liên tục giảm suốt tuần khiến người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/4/2026: Liên tục giảm suốt tuần khiến người mua lỗ hơn 5 triệu đồng

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 12/4/2026, Thần tài mở cửa phát lộc, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, tài lộc liên tục kéo vào túi, cuộc sống lên hương sung túc

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 12/4/2026, Thần tài mở cửa phát lộc, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, tài lộc liên tục kéo vào túi, cuộc sống lên hương sung túc

TP.HCM: Cháy dãy nhà trọ khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy dãy nhà trọ khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương

NÓNG: Danh tính kẻ đốt nhà hàng của vợ cũ gây cháy lan 3 nhà hàng xóm

NÓNG: Danh tính kẻ đốt nhà hàng của vợ cũ gây cháy lan 3 nhà hàng xóm

Danh tính nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao xuống biển cứu bạn đuối nước

Danh tính nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao xuống biển cứu bạn đuối nước

Danh tính người đàn ông ở bị bạn gái sát hại tử vong

Danh tính người đàn ông ở bị bạn gái sát hại tử vong

Thông tin MỚI vụ 4 người tử vong bất thường trong căn nhà tại Gia Lai

Thông tin MỚI vụ 4 người tử vong bất thường trong căn nhà tại Gia Lai

Số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học tăng lên 184 em, Sở Y tế TPHCM chỉ đạo khẩn

Số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học tăng lên 184 em, Sở Y tế TPHCM chỉ đạo khẩn