Trong 7 ngày tiếp theo (18/4 - 24/4), 3 con giáp đi qua gian nan, vận khí tăng nhanh, hốt hết tài lộc, thời kỳ hoàng kim sẽ đến

Tâm linh - Tử vi 17/04/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đi qua gian nan, vận khí tăng nhanh, hốt hết tài lộc, thời kỳ hoàng kim sẽ đến trong 7 ngày tiếp theo (18/4 - 24/4) này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong 7 ngày tiếp theo (18/4 - 24/4), được Thực Thần che chở, phương diện tài lộc của Tỵ rực rỡ hơn hẳn trong khoảng thời gian này. Nhất là với những người làm nghề tự do, kinh doanh hay dịch vụ đều dễ dàng nhìn thấy cơ hội kiếm tiền đáng quý. Lúc này nếu bản mệnh có thể tinh tường và quyết đoán thì chắc chắn sẽ thu về không ít tài sản về tay.  

Trong 7 ngày tiếp theo (18/4 - 24/4), 3 con giáp đi qua gian nan, vận khí tăng nhanh, hốt hết tài lộc, thời kỳ hoàng kim sẽ đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiếc rằng, chịu ảnh hưởng từ cục diện Tương Phá, người tuổi Tỵ sẽ phải đối mặt với không ít phiền phức trong ngày này. Có vẻ như đang có kẻ xấu bụng chẳng thể ngồi yên khi thấy bạn có được những món lợi béo bở. Nếu không sớm có lòng đề phòng thì chính bạn sẽ là người phải chịu hậu quả đó.

Con giáp tuổi Mão 

Trong 7 ngày tiếp theo (18/4 - 24/4), Chính Ấn nhắc Mão rằng việc cần đến sự giúp đỡ trong cuộc sống là hoàn toàn bình thường, bạn được phép nhờ người khác giúp mình vì hiện tại sức khỏe của bạn không được đảm bảo. Những quý nhân đến bên bạn trong ngày này sẽ chỉ cho bạn thấy đâu là con đường bạn nên đi.

Trong 7 ngày tiếp theo (18/4 - 24/4), 3 con giáp đi qua gian nan, vận khí tăng nhanh, hốt hết tài lộc, thời kỳ hoàng kim sẽ đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc không thông cho lắm, cho vay mượn phải dè chừng. Cần xem lại kế hoạch làm ăn của mình chứ không nên hấp tấp trong vấn đề đầu tư tiền bạc kẻo gặp kẻ gian lại không kịp trở tay, mất tiền oan.

Con giáp tuổi Mùi 

Trong 7 ngày tiếp theo (18/4 - 24/4), Chính Ấn dự báo về một ngày hiệu quả cho người tuổi Mùi muốn lên cao hơn trên bậc thang địa vị. Nhất là khi bạn thể hiện bản lĩnh cũng như năng lực của bản thân mà không cần phải đấu đá với bất cứ ai cả. Có những mối quan hệ không thực sự tốt đẹp như bạn vẫn nghĩ. 

Trong 7 ngày tiếp theo (18/4 - 24/4), 3 con giáp đi qua gian nan, vận khí tăng nhanh, hốt hết tài lộc, thời kỳ hoàng kim sẽ đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính đang lâm vào khó khăn chung và tình trạng này dường như chưa có dấu hiệu cải thiện. Do đó, bạn nên chăm chỉ tích lũy, đề phòng khi khó khăn xảy ra, chớ nên tiêu xài hoang phí trong thời gian này.

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