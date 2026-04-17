Đúng hôm nay, thứ Sáu 17/4/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp tăng tiến như 'cá hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 17/04/2026 05:50

Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp tăng tiến như 'cá hóa rồng'.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ trở nên vô cùng hanh thông hơn người. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này tiến hành những kế hoạch mới, mọi việc sẽ đều được thuận buồm xuôi gió. Nguồn thu nhập ổn định nhờ tiền lương của công việc chính, đồng thời còn có kế hoạch chi tiêu hợp lý nên nguồn tài chính của con giáp này tăng đáng kể. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn cũng sẽ có bước tiến lớn. Người độc thân chỉ cần mạnh dạn bày tỏ tình cảm trong lòng thì cơ hội chinh phục được đối phương là rất lớn. Tình cảm vợ chồng ngày càng thăng hoa nhờ bản mệnh biết cách chủ động hâm nóng tình cảm.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 17/4/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp tăng tiến như 'cá hóa rồng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ trong thời điểm tới. Đây là cơ hội tốt để con giáp này thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Sự thể hiện tài tình giúp bản mệnh nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, nhiều khả năng sẽ được cất nhắc lên những vị trí cao hơn. Ngoài ra, nguồn thu nhập tăng nhanh đáng kể đem lại cho con giáp này cuộc sống ổn định, giảm mối lo toan.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ hài hòa, bản mệnh và nửa kia của mình đang cùng nhau tận hưởng những phút giây ngọt ngào, hạnh phúc nhất. Còn người độc thân có thể sẽ tìm được người tình trong mơ trong thời gian tới.    

Đúng hôm nay, thứ Sáu 17/4/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp tăng tiến như 'cá hóa rồng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Ngoài ra, vận đào hoa của con giáp này vượng phát, bạn đi bất cứ nơi đâu cũng sẽ thu hút được ánh nhìn của mọi người đến đấy. Hơn thế nữa, trong khoảng thời gian này, người độc thân còn được bạn bè giới thiệu cho một vài đối tượng tốt, đáng tin cậy. Chưa bao giờ, bạn cảm thấy mình lại được yêu thương và trân quý đến vậy. 

Đúng hôm nay, thứ Sáu 17/4/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp tăng tiến như 'cá hóa rồng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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