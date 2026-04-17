Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp gặp dữ hóa lành, vươn tới giàu sang, suôn sẻ đủ đường, ngồi mát đếm tiền

Bước qua tháng 3 âm lịch, đường tài lộc của tuổi Sửu khá tốt, chuyện làm ăn buôn bán thu về cho bản mệnh những món tiền lớn vì thế sẽ không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Con giáp này thường có những kế hoạch rõ ràng vì thế sẽ ít phải đối mặt với sóng gió cuộc sống.

Sức khỏe của tuổi Sửu khá tốt, tránh được những bệnh lây nhiễm và có một cơ thể khỏe mạnh để theo đuổi đam mê của mình. Tuy nhiên con giáp này vẫn nên tạo thói quen sinh hoạt hợp lý để duy trì cơ thể khỏe mạnh của mình.

Vận trình tình duyên của tuổi Sửu cũng khá khởi sắc. Mối quan hệ giữa con giáp này và đối phương đang nảy sinh tình cảm, từ từ chậm rãi chứ không quá nhanh chóng. Với những cặp đôi đang yêu nhau có khả năng cao sẽ có những bước tiến mới, bước sang giai đoạn mới trong chuyện tình cảm.

Con giáp tuổi Tỵ

Bước qua tháng 3 âm lịch, tuổi Tỵ được cát tinh che chở nên hoàn thành đúng chỉ tiêu, giải quyết được mọi vấn đề tồn đọng hay mới phát sinh trong công việc. Con giáp này cũng biết cách sắp xếp thời gian hợp lý nên công việc cứ diễn ra trôi chảy theo đúng như dự kiến ban đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên của tuổi Tỵ cũng khá tốt đẹp nhờ Tỵ Mùi tương hợp. Những thử thách, giông gió của cuộc đời không làm cho bản mệnh và đối phương lùi bước mà càng gắn kết hai người lại với nhau hơn, tình yêu ngày càng thắm thiết, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai phía trước.

Tuy nhiên trong ngày thứ Ba này tuổi Tỵ nên chú ý tới sức khỏe của mình, đừng ham công tiếc việc quá mà lại đổ bệnh. Hãy nhớ phải có sức khỏe thì bản mệnh mới làm được những điều mình muốn một cách tốt nhất được. Chính vì vậy đừng ngó lơ các tín hiệu mà cơ thể đã cảnh báo.

Con giáp tuổi Mão

Bước qua tháng 3 âm lịch, nhờ Tam Hợp mà con giáp tuổi Mão có cơ hội sửa chữa những sai sót của mình nhằm cải thiện đời sống tình cảm hiện tại. Những ai đang độc thân hãy trở nên mềm mỏng hơn, đừng quá lạnh lùng kẻo bạn đánh mất hết các cơ hội của mình đấy. Bạn có biết mình thuộc con giáp tốt bụng sẽ được quý nhân phù trợ, cuộc sống sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Quan là lời cảnh báo nhắc nhở con giáp tuổi Mão đừng đặt cuộc sống của bản thân ở chế độ tự động, tinh thần mất kiểm soát có thể gây cho bạn những rắc rối ngày hôm nay. Hãy có ý thức về từng hành động của mình, điều đó vô cùng quan trọng, nếu bạn muốn có một ngày hiệu quả.



Mộc - Thổ xung khắc cho thấy bản mệnh dễ vướng vào điều tiếng không hay cho dù bạn đã nỗ lực khá nhiều, đừng tự trách mình vì dù sao bạn cũng đã cố gắng hết sức. Không phải ai cũng đủ thấu hiểu và ghi nhận công lao của bạn đâu.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!