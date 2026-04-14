Đậu bắp là một loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng và sở hữu lượng chất xơ dồi dào cho cơ thể. Với nhiều công dụng bổ ích, nước đậu bắp được nhiều người tin dùng như một bài thuốc dân gian có thể giúp điều trị một số loại bệnh.

Phòng chống loãng xương: Tác dụng của thực phẩm này còn có thể giúp bôi trơn xương khớp. Cùng với nguồn vitamin K và và folate, đậu bắp cũng sẽ giúp ngăn ngừa việc mất canxi, phòng tránh bệnh loãng xương, tăng cường xương chắc khỏe và ổn định các khớp.

Phòng ngừa táo bón: Với lượng chất xơ lớn trong đậu bắp sẽ giúp hấp thụ nước tạo thành khối phân lớn, kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu để ngăn ngừa tình trạng táo bón. Đồng thời, với tác dụng của chất xơ liên kết với độc tố sẽ làm giảm được bệnh nhu động tiêu hoá hiệu quả.

Làm đẹp da: Chất pectin trong đậu bắp còn giúp tăng cường sự đàn hồi cho da. Khi bạn ăn đậu bắp thường xuyên sẽ rất nhanh cải thiện làn da, đồng thời còn giúp thanh lọc máu nhờ chất chống oxy hóa và ngăn ngừa tình trạng mụn trứng cá. Ngoài việc đậu bắp dùng để ăn, bạn có thể nghiền nát chúng rồi sử dụng như một lớp mặt nạ bôi lên da để càng thêm sáng mịn.

Duy trì đường huyết ổn định: Trong các thành phần của đậu bắp, chất xơ chiếm phần lớn. Chất xơ có tác dụng làm chậm quá trình hấp thụ đường, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở người mắc tiểu đường. Ngoài ra, vitamin B3 trong đậu bắp còn giúp giảm lượng chất béo trung tính và cholesterol trong cơ thể con người.

Ăn đậu bắp có hỗ trợ giảm mỡ máu?

Việc bổ sung đậu bắp vào thực đơn thường xuyên có thể mang lại lợi ích cho tim mạch. Lớp chất nhầy tự nhiên trong loại quả này có khả năng kết hợp với cholesterol trong đường tiêu hóa và hỗ trợ đào thải chúng ra ngoài, từ đó góp phần làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu. Nhờ cơ chế này, đậu bắp còn có thể hỗ trợ duy trì và cân bằng các chỉ số mỡ máu, đặc biệt khi được sử dụng như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Frontiers in Nutrition đã tổng hợp dữ liệu từ 8 thử nghiệm lâm sàng và cho thấy đậu bắp có thể giúp giảm đường huyết lúc đói, giảm chỉ số HbA1c (trung bình khoảng 0,46%), đồng thời hạ cholesterol toàn phần và cholesterol xấu (LDL).

Tuy nhiên, đậu bắp không thể thay thế thuốc điều trị và người có bệnh lý nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn.

Các lưu ý khi sử dụng đậu bắp

Khi đã biết được quả đậu bắp có tác dụng gì? bạn nên chú ý đến cách sử dụng để nâng cao được tác dụng của quả đậu bắp.

Đậu bắp là loại thực vật có thể ăn toàn bộ, không cần phải gọt vỏ hay bỏ hạt khi chế biến.

Khi chế biến đậu bắp không nên nấu quá chín kĩ tránh để mất các chất nhầy và bảo toàn chất dinh dưỡng có trong chúng.

Đậu bắp có thể chế biến thành rất nhiều món khác nhau như luộc, xào, nướng, chiên,... hay ép thành nước sử dụng trực tiếp.

Đậu bắp là loại rau chứa tính hàn nên với những người có thể trạng kém, hay bị đau bụng thì không nên ăn quá nhiều sẽ khiến phản tác dụng.

Các bệnh nhân có bệnh đường ruột hay có hội chứng ruột kích thích cũng không nên sử dụng đậu bắp, bởi hàm lượng fructose cao trong nó có thể dẫn đến đầy hơi hoặc tiêu chảy.