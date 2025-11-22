Đậu bắp được mệnh danh là “nhân sâm xanh” giá rẻ vì mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu bắp giàu vitamin A, C, K, folate, vitamin B6; các chất chống oxy hóa như quercetin, catechin và khoáng chất như magiê, kali… giúp tăng cường khả năng miễn dịch, xây dựng xương chắc khỏe. Đây cũng là nguồn giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan tốt, làm giảm cholesterol, duy trì đường ruột khỏe mạnh...

Đây là một trong những công dụng nổi bật nhất của đậu bắp. Chất xơ hòa tan (soluble fiber) và các hợp chất tương tự insulin trong đậu bắp có khả năng làm chậm quá trình hấp thụ đường từ ruột vào máu. Điều này giúp ổn định nồng độ glucose huyết, rất có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh này.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Đậu bắp là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, giúp tăng cường khối lượng phân và thúc đẩy nhu động ruột hoạt động hiệu quả. Hơn nữa, chất nhầy đặc trưng của đậu bắp (do chất mucopolysaccharide và collagen) có tác dụng như một chất nhuận tràng tự nhiên, bôi trơn đường ruột, giúp ngăn ngừa và cải thiện tình trạng táo bón.

Giảm cholesterol và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Mucilage trong đậu bắp có khả năng liên kết với cholesterol trong ruột trong quá trình tiêu hóa. Sự liên kết này giúp bài tiết cholesterol ra khỏi cơ thể qua phân thay vì được hấp thụ vào máu. Bằng cách giảm mức cholesterol xấu (LDL), đậu bắp góp phần bảo vệ động mạch, giảm gánh nặng cho tim và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Chứa chất chống oxy hóa chống lại gốc tự do

Đậu bắp chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa nhóm polyphenol (như flavonoid và isoquercetin) cùng với vitamin A và vitamin C. Những chất này chiến đấu chống lại các gốc tự do gây hại, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và lão hóa sớm, đồng thời hỗ trợ cải thiện sức khỏe não bộ và tim mạch.

Những người cần tránh ăn đậu bắp

Đậu bắp tốt là vậy, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng. Nhất là:

Người có vấn đề về đường ruột

Fructan có nhiều trong đậu bắp, đây là một dạng carbohydrate dễ gây tiêu chảy, đầy hơi ở những người bệnh có tiền sử về đường ruột. Điểm đáng chú ý là người bệnh bị hội chứng ruột kích thích và các bệnh đường ruột khác rất dễ nhạy cảm với loại thực phẩm chứa hàm lượng fructan cao như đậu bắp.

Người viêm khớp, đau khớp nhạy cảm với thành phần solanine

Đậu bắp chứa solanine và có liên quan với đau khớp, viêm khớp hay viêm cấp tính với một tỉ lệ nhỏ những người nhạy cảm với thành phần này. Solanine cũng có trong khoai tây, dâu tây cà chua, cà tím và atiso.

Bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông máu

Bổ sung thực phẩm chứa hàm lượng vitamin K cao sẽ làm phản tác dụng với bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông máu như warfarin. Chúng có thể giảm sự kết tụ huyết khối khiến nghẽn đường dẫn máu vào tim hoặc não. Vitamin K được xác định là giúp tăng tốc huyết khối hình thành, khiến sự lưu thông máu tới tim bị tắc nghẽn cực nguy hiểm.

Người bị sỏi thận

Các đối tượng có tiền sử mắc các bệnh sỏi thận cũng nên tránh ăn quả đậu bắp, bởi vì chúng có chứa lượng oxalate lớn nên rất dễ gây sỏi thận dưới dạng calcium oxalate.