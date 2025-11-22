Đậu bắp được mệnh danh là “nhân sâm xanh” giá rẻ vì mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 22/11/2025 11:30

Đậu bắp là thực phẩm không thể quen thuộc hơn trong các bữa cơm gia đình Việt. Thế nhưng, có nhiều người sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi hiểu rõ tác dụng tuyệt vời mà đậu bắp có thể mang lại cho sức khỏe con người.

Đậu bắp giàu vitamin A, C, K, folate, vitamin B6; các chất chống oxy hóa như quercetin, catechin và khoáng chất như magiê, kali… giúp tăng cường khả năng miễn dịch, xây dựng xương chắc khỏe. Đây cũng là nguồn giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan tốt, làm giảm cholesterol, duy trì đường ruột khỏe mạnh...

Đậu bắp được mệnh danh là “nhân sâm xanh” giá rẻ vì mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của đậu bắp đối với sức khỏe 

Kiểm soát lượng đường trong máu

Đây là một trong những công dụng nổi bật nhất của đậu bắp. Chất xơ hòa tan (soluble fiber) và các hợp chất tương tự insulin trong đậu bắp có khả năng làm chậm quá trình hấp thụ đường từ ruột vào máu. Điều này giúp ổn định nồng độ glucose huyết, rất có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh này.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Đậu bắp là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, giúp tăng cường khối lượng phân và thúc đẩy nhu động ruột hoạt động hiệu quả. Hơn nữa, chất nhầy đặc trưng của đậu bắp (do chất mucopolysaccharide và collagen) có tác dụng như một chất nhuận tràng tự nhiên, bôi trơn đường ruột, giúp ngăn ngừa và cải thiện tình trạng táo bón.

Đậu bắp được mệnh danh là “nhân sâm xanh” giá rẻ vì mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm cholesterol và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Mucilage trong đậu bắp có khả năng liên kết với cholesterol trong ruột trong quá trình tiêu hóa. Sự liên kết này giúp bài tiết cholesterol ra khỏi cơ thể qua phân thay vì được hấp thụ vào máu. Bằng cách giảm mức cholesterol xấu (LDL), đậu bắp góp phần bảo vệ động mạch, giảm gánh nặng cho tim và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Chứa chất chống oxy hóa chống lại gốc tự do

Đậu bắp chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa nhóm polyphenol (như flavonoid và isoquercetin) cùng với vitamin A và vitamin C. Những chất này chiến đấu chống lại các gốc tự do gây hại, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và lão hóa sớm, đồng thời hỗ trợ cải thiện sức khỏe não bộ và tim mạch.

Đậu bắp được mệnh danh là “nhân sâm xanh” giá rẻ vì mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người cần tránh ăn đậu bắp

Đậu bắp tốt là vậy, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng. Nhất là: 

Người có vấn đề về đường ruột

Fructan có nhiều trong đậu bắp, đây là một dạng carbohydrate dễ gây tiêu chảy, đầy hơi ở những người bệnh có tiền sử về đường ruột. Điểm đáng chú ý là người bệnh bị hội chứng ruột kích thích và các bệnh đường ruột khác rất dễ nhạy cảm với loại thực phẩm chứa hàm lượng fructan cao như đậu bắp. 

Người viêm khớp, đau khớp nhạy cảm với thành phần solanine

Đậu bắp chứa solanine và có liên quan với đau khớp, viêm khớp hay viêm cấp tính với một tỉ lệ nhỏ những người nhạy cảm với thành phần này. Solanine cũng có trong khoai tây, dâu tây cà chua, cà tím và atiso. 

Đậu bắp được mệnh danh là “nhân sâm xanh” giá rẻ vì mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông máu

Bổ sung thực phẩm chứa hàm lượng vitamin K cao sẽ làm phản tác dụng với bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông máu như warfarin. Chúng có thể giảm sự kết tụ huyết khối khiến nghẽn đường dẫn máu vào tim hoặc não. Vitamin K được xác định là giúp tăng tốc huyết khối hình thành, khiến sự lưu thông máu tới tim bị tắc nghẽn cực nguy hiểm. 

Người bị sỏi thận

Các đối tượng có tiền sử mắc các bệnh sỏi thận cũng nên tránh ăn quả đậu bắp, bởi vì chúng có chứa lượng oxalate lớn nên rất dễ gây sỏi thận dưới dạng calcium oxalate.

Cơ thể sẽ thay đổi như thế nào nếu thường xuyên ăn đậu bắp?

Cơ thể sẽ thay đổi như thế nào nếu thường xuyên ăn đậu bắp?

Ăn đậu bắp thường xuyên có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân đến làm đẹp da và tăng cường sức khỏe tim mạch, xương khớp.

Xem thêm
Từ khóa:   đậu bắp công dụng của đậu bắp dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Trời ban 2 chữ PHÚC LỘC cho 3 con giáp Vận Quý Nhân rực sáng, tiền tài dư dả, hút sạch may mắn tứ phương vào nhà, gia đình viên mãn trong tuần mới 24 đến 30/11

Trời ban 2 chữ PHÚC LỘC cho 3 con giáp Vận Quý Nhân rực sáng, tiền tài dư dả, hút sạch may mắn tứ phương vào nhà, gia đình viên mãn trong tuần mới 24 đến 30/11

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đậu bắp được mệnh danh là “nhân sâm xanh” giá rẻ vì mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu bắp được mệnh danh là “nhân sâm xanh” giá rẻ vì mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp làm đâu thắng đó, của cải vượng phát, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc trong tháng 12/2025

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp làm đâu thắng đó, của cải vượng phát, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc trong tháng 12/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Tuyên Quang: Tìm bé trai 14 tuổi mất tích bí ẩn, nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài

Tuyên Quang: Tìm bé trai 14 tuổi mất tích bí ẩn, nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 22/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 22/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Dự báo biển Đông có thể đón 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong 1 tháng tới

Dự báo biển Đông có thể đón 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong 1 tháng tới

Xã hội 2 giờ 41 phút trước
Cuối tháng 11 dương lịch, ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này cuộc sống lên hương, may mắn ngập tràn, tiền tài sung túc, hạnh phúc hơn người

Cuối tháng 11 dương lịch, ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này cuộc sống lên hương, may mắn ngập tràn, tiền tài sung túc, hạnh phúc hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Lộ danh tính 6 người bị khởi tố cùng vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa về tội Buôn lậu

Lộ danh tính 6 người bị khởi tố cùng vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa về tội Buôn lậu

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn sau ngày 22/11/2025

3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn sau ngày 22/11/2025

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/11/2025: Bật tăng sau chuỗi ngày lao dốc, vàng miếng SJC lên trên 150 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/11/2025: Bật tăng sau chuỗi ngày lao dốc, vàng miếng SJC lên trên 150 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 22/11/2025, 3 con giáp 'càn quét tài lộc của Thần Tài', tiền bạc dư dả, của nả dư dôi hơn thiên hạ

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 22/11/2025, 3 con giáp 'càn quét tài lộc của Thần Tài', tiền bạc dư dả, của nả dư dôi hơn thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 22/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc thịnh vượng, đổi mệnh giàu sang, vạn sự suôn sẻ, cuộc đời êm ấm, sống trong Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 22/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc thịnh vượng, đổi mệnh giàu sang, vạn sự suôn sẻ, cuộc đời êm ấm, sống trong Phú Quý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ăn dứa thường xuyên, phụ nữ sẽ nhận về những lợi ích gì cho sức khỏe?

Ăn dứa thường xuyên, phụ nữ sẽ nhận về những lợi ích gì cho sức khỏe?

Ăn sữa chua có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng tránh 3 sai lầm gây hại

Ăn sữa chua có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng tránh 3 sai lầm gây hại

Củ cải trắng được gọi là “nhân sâm trắng" vì mang lại 5 công dụng tuyệt vời này cho sức khỏe

Củ cải trắng được gọi là “nhân sâm trắng" vì mang lại 5 công dụng tuyệt vời này cho sức khỏe

Củ sâm đất có lợi cho sức khỏe nhưng 3 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Củ sâm đất có lợi cho sức khỏe nhưng 3 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Loại quả cứ ra chợ là có, giá rẻ như bèo nhưng lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại quả cứ ra chợ là có, giá rẻ như bèo nhưng lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Cà tím bổ dưỡng, nhưng 4 nhóm đối tượng này không nên ăn

Cà tím bổ dưỡng, nhưng 4 nhóm đối tượng này không nên ăn