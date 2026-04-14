Ngỡ ngàng 5 lợi ích sức khỏe từ quả gấc: "Thần dược" ngay trong vườn nhà bị lãng quên

Dinh dưỡng 14/04/2026 11:30

Không chỉ là nguyên liệu chế biến ra nhiều món ăn thơm ngon như xôi gấc, dầu gấc hay gà nấu gấc, quả gấc còn có chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa,... rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết.

Trái gấc từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong ẩm thực và y học cổ truyền của người Việt. Không chỉ mang lại màu sắc hấp dẫn cho các món ăn truyền thống như xôi gấc, loại quả này còn sở hữu nhiều dưỡng chất quý giá giúp tăng cường sức khỏe.

Ngỡ ngàng 5 lợi ích sức khỏe từ quả gấc: 'Thần dược' ngay trong vườn nhà bị lãng quên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả gấc mang lại những lợi ích gì?

Không chỉ là nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn thơm ngon, hấp dẫn, quả gấc còn mang lại giá trị dinh dưỡng cao, rất tốt cho sức khỏe. Dưới đây là một số lợi ích đến từ quả gấc:

Chống thiếu máu: Tình trạng thiếu máu có thể gây ra những biến chứng sức khỏe nghiêm trọng nếu không được phát hiện sớm và áp dụng những phương pháp điều trị kịp thời. Thường xuyên ăn gấc cũng có thể giúp bạn hạn chế nguy cơ hoặc khắc phục tình trạng thiếu máu vì trong loại quả này có chứa sắt, nhiều vitamin C và axit folic.

Phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch: Quả gấc có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Do đó, ăn gấc đúng cách kết hợp với lối sống lành mạnh, tích cực chính là những yếu tố giúp bạn bảo vệ sức khỏe tim mạch. Chất Lycopene, carotenoid, polyphenol và flavonoid có nhiều trong gấc cũng có thể giúp bạn giảm nguy cơ đột quỵ và nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch. Bên cạnh đó, gấc còn có chứa nhiều Omega 3 và 6, có tác dụng ngăn ngừa bệnh lý về tim mạch và sửa chữa các tổn thương DNA.

Ngỡ ngàng 5 lợi ích sức khỏe từ quả gấc: 'Thần dược' ngay trong vườn nhà bị lãng quên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện thị lực: Gấc có chứa nhiều beta carotene, vitamin A, lycopene, lutein và một số dưỡng chất khác, rất tốt cho thị lực, phòng ngừa bệnh đục thủy tinh thể và một số vấn đề về mắt khác.

Phòng tránh bệnh trầm cảm: Selen và các loại vitamin trong quả gấc rất cần thiết cho hệ thần kinh. Vì thế ăn gấc cũng là một cách bổ sung những dưỡng chất quan trọng này cho cơ thể và góp phần ngăn ngừa nguy cơ trầm cảm.

Làm chậm quá trình lão hóa: Gấc có chứa nhiều vitamin, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và rất hữu ích trong việc làm đẹp. Xây dựng cấu trúc collagen dưới da, giảm nếp nhăn giúp da trở tươi trẻ. Protein, chất béo lành mạnh và carbohydrate trong quả gấc có thể giúp da tươi sáng, giảm nguy cơ ung thư da.

Ngỡ ngàng 5 lợi ích sức khỏe từ quả gấc: 'Thần dược' ngay trong vườn nhà bị lãng quên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ai không nên ăn quả gấc?

Nếu thuộc các nhóm người này bạn nên thận trọng khi thêm gấc vào bữa ăn của mình: Người thừa vitamin A, người bị vàng da có liên quan tới tình trạng thừa beta-carotene, nhất là ở lòng bàn tay và bàn chân. Ngoài ra, người đang chữa bệnh phải dùng thuốc theo đơn như thuốc mỡ máu, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn gấc.

Dị ứng quả gấc hiếm khi xảy ra nhưng nếu thấy người mẩn ngứa, sưng phù nề niêm mạc lưỡi họng hay miệng, đau bụng, tiêu chảy thậm chí khó thở sau khi ăn quả gấc thì nên dừng ăn và thăm khám sớm tại các cơ sở y tế.

Lợi và hại khi ăn trứng hàng ngày: Bạn đã biết cách ăn đúng để không rước họa?

Lợi và hại khi ăn trứng hàng ngày: Bạn đã biết cách ăn đúng để không rước họa?

Trứng cung cấp nhiều dưỡng chất và có lợi cho sức khỏe, nhưng nhiều người vẫn băn khoăn nên ăn một hay hai quả mỗi ngày để tận dụng tối đa lợi ích.

Xem thêm
Từ khóa:   quả gấc công dụng quả gấc dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 7 giờ 2 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này