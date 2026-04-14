Ngỡ ngàng 5 lợi ích sức khỏe từ quả gấc: 'Thần dược' ngay trong vườn nhà bị lãng quên

Dinh dưỡng 14/04/2026 11:30

Không chỉ là nguyên liệu chế biến ra nhiều món ăn thơm ngon như xôi gấc, dầu gấc hay gà nấu gấc, quả gấc còn có chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa,... rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết.

Trái gấc từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong ẩm thực và y học cổ truyền của người Việt. Không chỉ mang lại màu sắc hấp dẫn cho các món ăn truyền thống như xôi gấc, loại quả này còn sở hữu nhiều dưỡng chất quý giá giúp tăng cường sức khỏe.

Ngỡ ngàng 5 lợi ích sức khỏe từ quả gấc: 'Thần dược' ngay trong vườn nhà bị lãng quên - Ảnh 1
Quả gấc mang lại những lợi ích gì?

Không chỉ là nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn thơm ngon, hấp dẫn, quả gấc còn mang lại giá trị dinh dưỡng cao, rất tốt cho sức khỏe. Dưới đây là một số lợi ích đến từ quả gấc:

Chống thiếu máu: Tình trạng thiếu máu có thể gây ra những biến chứng sức khỏe nghiêm trọng nếu không được phát hiện sớm và áp dụng những phương pháp điều trị kịp thời. Thường xuyên ăn gấc cũng có thể giúp bạn hạn chế nguy cơ hoặc khắc phục tình trạng thiếu máu vì trong loại quả này có chứa sắt, nhiều vitamin C và axit folic.

Phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch: Quả gấc có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Do đó, ăn gấc đúng cách kết hợp với lối sống lành mạnh, tích cực chính là những yếu tố giúp bạn bảo vệ sức khỏe tim mạch. Chất Lycopene, carotenoid, polyphenol và flavonoid có nhiều trong gấc cũng có thể giúp bạn giảm nguy cơ đột quỵ và nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch. Bên cạnh đó, gấc còn có chứa nhiều Omega 3 và 6, có tác dụng ngăn ngừa bệnh lý về tim mạch và sửa chữa các tổn thương DNA.

Ngỡ ngàng 5 lợi ích sức khỏe từ quả gấc: 'Thần dược' ngay trong vườn nhà bị lãng quên - Ảnh 2
Cải thiện thị lực: Gấc có chứa nhiều beta carotene, vitamin A, lycopene, lutein và một số dưỡng chất khác, rất tốt cho thị lực, phòng ngừa bệnh đục thủy tinh thể và một số vấn đề về mắt khác.

Phòng tránh bệnh trầm cảm: Selen và các loại vitamin trong quả gấc rất cần thiết cho hệ thần kinh. Vì thế ăn gấc cũng là một cách bổ sung những dưỡng chất quan trọng này cho cơ thể và góp phần ngăn ngừa nguy cơ trầm cảm.

Làm chậm quá trình lão hóa: Gấc có chứa nhiều vitamin, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và rất hữu ích trong việc làm đẹp. Xây dựng cấu trúc collagen dưới da, giảm nếp nhăn giúp da trở tươi trẻ. Protein, chất béo lành mạnh và carbohydrate trong quả gấc có thể giúp da tươi sáng, giảm nguy cơ ung thư da.

Ngỡ ngàng 5 lợi ích sức khỏe từ quả gấc: 'Thần dược' ngay trong vườn nhà bị lãng quên - Ảnh 3
Ai không nên ăn quả gấc?

Nếu thuộc các nhóm người này bạn nên thận trọng khi thêm gấc vào bữa ăn của mình: Người thừa vitamin A, người bị vàng da có liên quan tới tình trạng thừa beta-carotene, nhất là ở lòng bàn tay và bàn chân. Ngoài ra, người đang chữa bệnh phải dùng thuốc theo đơn như thuốc mỡ máu, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn gấc.

Dị ứng quả gấc hiếm khi xảy ra nhưng nếu thấy người mẩn ngứa, sưng phù nề niêm mạc lưỡi họng hay miệng, đau bụng, tiêu chảy thậm chí khó thở sau khi ăn quả gấc thì nên dừng ăn và thăm khám sớm tại các cơ sở y tế.

