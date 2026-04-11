Giá đỗ thường là món ăn phổ biến trong bữa cơm hàng ngày và thường được sử dụng như một loại rau sống ăn kèm trong nhiều món ăn truyền thống như bún riêu, bánh xèo, bánh cuốn,... Tuy vậy, ăn giá đỗ có tác dụng gì cho sức khỏe của chúng ta?

Với hương vị ngọt nhẹ, giá đỗ là nguyên liệu đa dạng cho nhiều món ăn. Chúng có thể ăn sống trong các món như gỏi cuốn, gỏi ngó sen, hoặc được sử dụng trong các món xào. Ngoài ra, giá đỗ còn thích hợp cho các món canh hấp dẫn, chẳng hạn như canh giá đỗ với thịt gà, tôm, hoặc lưỡi heo. Chưa kể, giá đỗ còn là thành phần không thể thiếu trong các món mì và bún truyền thống như mì quảng, bún riêu cua, bún thang,...

Giá đỗ là một loại rau mầm phổ biến ở Việt Nam, được trồng từ hạt đậu xanh thông qua quá trình đơn giản và nhanh chóng. Hạt đậu xanh được ngâm trong nước từ 3-6 giờ, sau đó ủ trong chai, lọ, hoặc chum trong vòng 4-5 ngày. Trong quá trình này, giá đỗ cần được tưới nước đều đặn để đảm bảo phát triển tốt. Sau khoảng 3-4 ngày, giá đỗ nảy mầm với chiều dài khoảng 3-4 cm.

Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của giá đỗ

Giá đỗ là một nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể. Nó chứa nhiều chất xơ, protein, và vitamin cần thiết cho sức khỏe. Dưới đây là một số giá trị dinh dưỡng của giá đỗ:

Chất xơ: Giá đỗ giàu chất xơ, giúp cải thiện chức năng tiêu hoá và tăng cường sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong ruột.

Chất đạm: Với hàm lượng protein khoảng 5.4g trong mỗi 100g, giá đỗ là một nguồn tốt của protein thực vật, giúp cung cấp năng lượng và duy trì sức khỏe cơ thể.

Vitamin: Giá đỗ chứa nhiều loại vitamin như vitamin B1, B2, B5, B6, vitamin C, và vitamin E, cung cấp một lượng dinh dưỡng đa dạng cho cơ thể.

Khoáng chất: Ngoài các chất dinh dưỡng khác, giá đỗ cũng giàu các khoáng chất như đồng, kẽm, và mangan. Đặc biệt, nó cung cấp lượng sắt cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là cho nam giới và phụ nữ.

Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của giá đỗ đối với sức khỏe

Ngăn ngừa ung thư: Các chất chống oxy hóa có trong giá đỗ có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Bên cạnh đó, các chuỗi oligosaccharide trong giá đỗ có xu hướng trở thành carbohydrate giúp giảm thiểu lượng chất độc tích tụ trong cơ thể lâu ngày.

Làm đẹp: Ăn giá đỗ thường xuyên sẽ có các tác dụng làm đẹp như giúp giảm cân do hàm lượng chất béo trong giá đỗ rất thấp. Bên cạnh đó trong giá đỗ có vitamin E có tác dụng chống oxy hóa giúp làn da trở nên đẹp hơn, hàm lượng protein trong giá đỗ cũng là thành phần cần thiết cho quá trình tái tạo da.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Giá đỗ có thể duy trì được nồng độ axit trong dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa, giúp giảm chứng co thắt đường ruột, cải thiện tình trạng táo bón và giúp việc đi đại tiện dễ dàng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa đột quỵ và bệnh tim mạch: Trong giá đỗ có hợp chất saponin giúp loại bỏ cholesterol xấu và tránh mỡ máu tăng cao. Chính vì vậy, ăn giá đỗ có tác dụng ngăn ngừa đột quỵ xảy ra cũng như giúp cho hệ thống tim mạch của bạn luôn khỏe mạnh.